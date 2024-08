Piero Quispe estará presente este domingo en lo que será un partido fundamental para Pumas UNAM ante Tigres UANL. Los Felinos vienen de perder con Atlas, por lo que necesitan recuperarse y además jugarán en CU.

Luego de este juego, el centrocampista peruano viajará hacia su país para incorporarse con la Bicolor para los dos partidos que disputará su selección en las Eliminatorias Sudamericanas.

Perú juega primero ante Colombia y luego frente a Ecuador. Serán dos rivales complicados a los que tendrá que enfrentarse Piero Quispe, quien es uno de los jugadores más importantes de la Bicolor. Sin embargo, el centrocampista de Pumas recibió críticas en los últimos días desde su país.

Las críticas a Piero Quispe desde Perú

Quien criticó a Piero Quispe fue Eddie Fleischman, periodista deportivo peruano. El comunicador comparó al jugador de Pumas con Sergio Peña, actual futbolista del Malmo en Suecia: “Si hablamos de Quispe es porque de él se pintó un cuadro maravilloso de Miguel Ángel. Se decía que Quispe era la joya del fútbol sudamericano”.

Piero Quispe durante la Copa América 2024 (IMAGO)

“Hubo un técnico uruguayo que dirigió aquí a la ‘U’ y decía ‘se me escarapela la piel viéndolo a Quispe’. Yo decía que ese tipo no era serio porque Quispe es un jugador interesante, habilidoso, gambeteador, pericotero; pero sin peso mayor en Pumas ni en la selección”, expresó Eddie Fleischman en el programa de Youtube llamado “Full Deporte”.

“De Quispe se ha dicho tanto que se ha generado una expectativa irreal. No se generen una expectativa con Quispe porque no va a dar mucho más que Sergio Peña, o no sé si va a hacerlo”, concluyó el periodista en relación a sus críticas al futbolista de Pumas.