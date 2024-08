Pumas UNAM atraviesa por un presente turbulento luego de su derrota por 2-1 ante Atlas en el Apertura 2024 de la Liga MX. Uno de los más criticados por la afición es Gustavo Lema, quien en la previa del duelo ante Tigres UANL por la sexta jornada del certamen nacional recibió un mensaje de una importante figura de la historia del conjunto capitalino.

Quien habló acerca del entrenador del Club Universidad Nacional fue Claudio Suárez, campeón de la temporada 1990-1991 con el elenco auriazul. En diálogo con Azteca Deportes, el ex futbolista de 55 años defendió lo hecho por el timonel argentino durante la pasada campaña, aunque reconoció que se le deben exigir buenos resultados.

“Creo que no lo ha hecho mal la temporada pasada, por eso le dan ese voto de confianza. Deberíamos evaluarlo al término de la temporada y si Pumas no califica entre los primeros, pues yo creo que se debe analizar porque Pumas debe de pensar también en títulos y se le debe exigir, se le está exigiendo más a América o Chivas”, manifestó el también ex jugador de la Selección Mexicana.

Cabe destacar que Gustavo Lema tomó las riendas de Pumas en diciembre del año pasado tras el alejamiento de Antonio Mohamed. Hasta el momento ha dirigido 29 partidos con 13 victorias, ocho empates y ocho derrotas.

La opinión de Suárez sobre el encuentro entre Pumas y Tigres

En tanto, Suárez, quien también vistió la playera de Tigres UANL, se refirió al encuentro que tendrá lugar este domingo 1° de septiembre desde las 17:00 horas (centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario.

“Los dos son equipos que están armados para ganar, son equipos que proponen, esperemos que sea un buen partido para todos los aficionados y que sea emocionante. Me parece que Tigres llega mejor por el plantel que tiene”, comentó.