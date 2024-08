Pumas UNAM y Seattle Sounders protagonizarán uno de los duelos pertenecientes a los octavos de final de la Leagues Cup. Felinos y estadounidenses volverán a chocar luego de lo que fue la final de la Concachampions 2022, en la cual el conjunto Rave Green se consagró campeón frente a los Universitarios.

Uno de los que atestiguó dicho encuentro fue Julio González, quien permaneció en la banca durante toda la serie puesto que la valla era ocupada por Alfredo Talavera. Más allá de esto, el actual guardameta de Pumas consideró que el encuentro no revestirá el carácter de “revancha” ya que forma parte de una instancia distinta.

Julio González no considera que el partido ante Seattle sea una revancha. (Imago)

“Sabemos que es muy importante. No es la misma instancia, yo no lo veo como una revancha pero sí lo veo como una oportunidad para demostrar el equipo en el que nos estamos convirtiendo”, manifestó el ex portero de Santos Laguna y Veracruz, entre otros.

Asimismo, aseguró: “Somos un equipo muy sólido que le está generando ilusión a la afición. Sabemos que hay cuentas pendientes con Seattle y es un partido importante para nosotros, pero sobre todo pensamos en avanzar a la siguiente ronda”.

Gustavo Lema le dio la derecha a Julio González

En esa misma sintonía se expresó Gustavo Lema. El entrenador de Pumas afirmó que se trata de diferentes momentos, aunque le dio la bienvenida a la rivalidad entre ambos equipos.

Gustavo Lema se mostró de acuerdo con la opinión de Julio González. (Imago)

“Son tiempos distintos, planteles distintos. Hay gente que estuvo, lo siente y nos transmite eso. Como bien dijo Julio, es una instancia distinta, no es revancha ni nada que se le parezca. Pero si hay una connotación y una rivalidad, bienvenido sea”, manifestó el DT argentino.

¿Cuándo se juega el encuentro entre Pumas UNAM y Seattle Sounders?

El partido entre Pumas UNAM y Seattle Sounders se llevará a cabo este lunes 12 de agosto desde las 20:30 horas del centro de México. Asimismo, el encuentro se disputará en el Lumen Field, recinto en el cual los estadounidenses hacen las veces de local.