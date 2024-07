Gustavo Lema ha utilizado a casi todos los futbolistas de la plantilla de Pumas UNAM. Durante las primeras cuatro fechas del Apertura 2024, el entrenador argentino ha apostado al recambio y, de tal forma, solamente dos futbolistas del Club Universidad no vieron minutos en la actual Liga MX, que tras sus primeras cuatro jornadas entró en un paréntesis por la disputa de la Leagues Cup.

Parece ser que, al menos en las primera jornadas, esta receta le ha resultado al ex ayudante de Antonio Mohamed. Esto se debe a que Pumas es uno de los tres punteros del Apertura, certamen en el cual acumula 10 puntos y comparte la cima con Cruz Azul y Tigres.

¿Cuáles son los dos futbolistas que no fueron utilizados por Gustavo Lema en el comienzo del Apertura 2024?

Uno de los futbolistas que no vio minutos en la temporada con Pumas UNAM fue Gil Alcalá. Esto se debe a que Julio González se consolidó como guardameta titular del conjunto universitario por lo que, de no cambiar su lugar en la consideración de Gustavo Lema ni mediar inconvenientes, la presencia del ex portero de Querétaro podría verse limitadas a algunos juegos puntuales en los cuales el timonel decida darle descanso a los titulares.

Por su parte, el otro jugador que no fue seleccionado para jugar oficialmente por el DT argentino es Ricardo Galindo. Vale destacar que el defensa sufrió una lesión de rodilla a comienzos de mayo que lo marginó del resto del reciente Clausura. En dicho torneo, el zaguero registró seis participaciones, dos de ellas como titular.

Gustavo Lema ha prescindido, por el momento, de Gil Alcalá y Ricardo Galindo. (Imago)

Finalmente está el caso de Ignacio Pussetto. El delantero argentino, que llegó recientemente a Pumas como refuerzo, no ha logrado debutar en la Liga MX por un problema de calendario. Sin embargo, ya ha hecho su primera presentación con la playera auriazul en la reciente derrota ante Austin por la Leagues Cup.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM por la Leagues Cup?

Pumas UNAM buscará recuperarse de su fallido debut este sábado 3 de agosto. Su rival de turno será Rayados, equipo al que se enfrentará desde las 20:00 (centro de México) en el Q2 Stadium de Austin, Texas.