Ya han pasado 13 años desde el último título obtenido por Pumas UNAM. El conjunto auriazul festejó por última vez en el Clausura 2011, certamen en el cual se consagró campeón tras derrotar en la final a Morelia.

A partir de allí, los Felinos han visto pasar los años sin levantar ningún trofeo. Cierto es que estuvieron cerca de hacerlo en el Apertura 2015, el Guardianes 2021 y la Concachampions 2022, pero en todos estos certámenes debieron conformarse con el segundo puesto.

Al respecto, Joaquín Beltrán, histórico exfutbolista de Pumas, explicó los motivos por los cuales, según su opinión, el Club Universidad Nacional transita por una racha negativa de 13 años sin salir campeón.

La palabra de Joaquín Beltrán

El ex defensa central dialogó con el programa Línea de 4, de TUDN, y afirmó que Pumas se ha alejado de su “filosofía” al darle poca importancia a los canteranos, a lo cual se le suman una serie de inversiones equivocadas junto a la falta de rodaje que se le da a determinados futbolistas.

Joaquín Beltrán afirmó que Pumas se alejó de su mística y filosofía. (Imago)

“Para mí hay tres temas en específico. El primero y más importante es alejarse de la mística y la filosofía que ha caracterizado al club, escuchando al Ruso (por Daniel Zamogilny) al inicio del programa decía que ha habido lapsos en los últimos partidos que Pumas ha jugado sin un canterano y esa es una realidad. Pumas debuta jugadores, pero no les da consistencia”, manifestó Beltrán.

Asimismo, el tres veces campeón con la escuadra universitaria agregó: “Otra cosa es la continuidad de los debuts, si analizamos los debuts que ha tenido Pumas en los últimos años nos vamos a encontrar con muchos nombres. Pero de repente hay muchachos que debutan un partido y si vuelven a jugar lo hace uno o dos años después y eso evidentemente no es un proceso”.

Finalmente, concluyó: “Pumas ha tenido, en los últimos años, un presupuesto mucho más amplio y me parece que ha habido contrataciones o inversiones que no han sido bien planeadas y que desafortunadamente no han dado los resultados que se esperaban. Esos son algunos de los factores que han provocado que Pumas no sea consistente y que tenga 13 años sin un título”.

