Neymar fue la gran bomba del mercado de fichajes. Si bien en la última ventana algunos emblemas como James Rodríguez, Keylor Navas o Sergio Ramos ficharon por nuevos equipos, nada superó a la noticia del regreso del crack paulista al Santos luego de más de una década brillando en Europa y un último paso decepcionante por Al-Hilal.

Ney y el equipo de Arabia Saudita decidieron ponerle fin al vínculo que los unía y ahora el brasileño regresa a su casa, Vila Belmiro, aquella en la que enamoró al mundo del futbol a base de regates, goles y actuaciones para el recuerdo antes de desembarcar en Barcelona para seguir agigantando su figura. Su impacto con la playera del Santos fue tan grande que miles de personalidades se pronunciaron sobre este esperado regreso, entre ellos jugadores aún en actividad.

Fue en este contexto que Neymar bautizó a un inesperado jugador como su sucesor, dejando de lado a Raphinha, al reciente ganador del FIFA The Best –Vinicius– y a Lamine Yamal, quien desde hace meses parece ser el jugador más parecido al paulista no solo por cualidades, sino también por el hecho de que lo hace vistiendo el jersey del Barça.

¿A quién eligió Neymar como sucesor?

Se trata de Rodrygo Goes. Puntualmente, el extremo de Real Madrid le dedicó un mensaje a Neymar por su regreso al Santos, y el ’10’ de la Selección de Brasil le contestó: “Gracias, mi sucesor. Recuerda que todavía tenemos una misión juntos”.

Ahora bien, aunque es un hecho que Rodrygo está por debajo de Vinicius, Lamine Yamal y Raphinha actualmente, lo cierto es que hay cierta lógica en que Neymar lo haya elegido como su sucesor, ya que con él comparte algo que lo diferencia de los antes mencionados: ambos surgieron y brillaron en Santos antes de saltar al Viejo Continente.

Neymar criticó el balón del Campeonato Paulista

“Con todo respeto a Penalty, que es el patrocinador del balón, tienen que mejorar un poquito más la bola. El otro día habló Filipe Luís y estoy de acuerdo con él. Esta pelota es muy mala. Tiene que mejorar para ayudar a nuestro campeonato”, sentenció Neymar en diálogo con la prensa tras la derrota de Santos ante Corinthians.

