César Huerta fue titular en el empate entre la Selección Mexicana y Canadá, en el marco de un amistoso de preparación camino a la próxima Copa del Mundo. Al cabo del juego, el ‘Chino’, siempre muy respetuoso, se detuvo a platicar con la prensa y contó varias revelaciones inéditas.

El futbolista que juega para los Pumas de la UNAM, entre otras cuestiones, respondió sobre su futuro y la desafortunada caída de su traspaso a Liverpool, y confesó cómo vivió la frustración de su fichaje por el gigante británico, en lo que hubiese sido un gran paso en su carrera.

“Fue un tema, ya tenía la maleta lista, y por temas se cayó”, dio a conocer Huerta en zona mixta tras el 0-0 del ‘Tri’ en Arlington, en el segundo encuentro bajo las órdenes de Javier Aguirre. El delantero se lamentó de la posibilidad profesional que se le esfumó, pero aseguró que eso no le hará desviar el foco.

“Estoy al cien con Pumas, (lo de Liverpool) es muchas veces un tren que sólo pasa una vez, pero ahorita yo estoy enfocado en Pumas y trato de hacer lo mejor posible con mi equipo y con la Selección, sé que sé que tarde o temprano va a llegar esa oportunidad”, afirmó el ‘Chino’ con mucha madurez, prometiendo compromiso a la afición auriazul, que en todo momento lo ha respaldado.

César Huerta, titular en México de la mano de Aguirre [Foto: Getty]

César Huerta analizó el empate entre México y Canadá:

El atacante de los ‘Felinos’ aseguró que el resultado del juego fue justo y dio sus sensaciones de un friccionado enfrentamiento. “No va a ser nada fácil (el proceso), son partidos muy difíciles y hay que seguir mejorando. ¿Por qué nos cuesta generar llegadas de gol? Porque jugamos contra un rival complicado, también a ellos les costó generarnos a nosotros, y así fue este partido, muy trabado“, sostuvo el futbolista que está muy bien considerado por el ‘Vasco’.

‘Chino’ Huerta tomó lo positivo de la actuación tricolor y confía en recuperar el vínculo fuerte con los fanáticos. “Creo que lo más rescatable es la actitud del equipo, es algo para resaltar, el equipo no dejó de correr en los dos partidos y eso tenemos que transmitir, que la gente se sienta identificada en la Selección; sabemos que para que la afición se sienta identificada hay que sacar buenos resultados, y esta actitud nos va a llevar por ese camino”, argumentó el jugador de Pumas, uno de los más claros y frontales a la hora de platicar.

César Huerta opinó sobre el comienzo con Javier Aguirre:

El talentoso delantero auriazul fue consultado sobre las diferencias entre lo vivido con Jaime Lozano y ahora con el ex Mallorca, pero no quiso entrar en ‘grietas’ innecesarias. “En lo personal no ha sido tan diferente, siempre que vengo a la Selección trato de dar lo mejor de mí, y también lo veo así en mis compañeros que se ponen la camiseta y se transforman, y yo creo que tenemos que seguir con esa base de saber dónde estamos parados”, explicó Huerta en rueda de prensa, antes de prepararse para retomar la actividad con Pumas UNAM.

Además, aseguró que partirá con buenas sensaciones y buscó no desviar el foco del objetivo del próximo Mundial. “La mira está puesta en el 2026, entonces estos partidos nos sirven para afinar detalles y seguir mejorando; sabemos que el apoyo de la afición es incondicional, agradecimiento total para ellos y nosotros dentro de la cancha tratamos de dar lo mejor de nosotros”, agregó Huerta, listo para afrontar el semestre y seguir demostrando todo su potencial.

