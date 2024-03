"Me cepillaron": la confesión de Mateo Casares sobre el mal momento que vivió en Pumas

Mateo Casares hizo su debut oficial con Pumas el pasado 10 de marzo por la jornada 11 de la Liga MX, día en el que los Auriazules empataron 3-3 ante Xolos en un juego polémico por los tres penales que le concedieron a Tijuana.

El joven defensa fue titular en dicho juego por la ausencia de Nathan Silva y los aficionados pudieron conocer a un nuevo canterano de Pumas. Unos días después, Mateo Casares realizó una entrevista con el club y reveló cosas sobre su proceso en los Felinos hasta llegar al debut.

Las revelaciones de Mateo Casares con Pumas tras su debut

“Inicié aquí desde los 10 años. Pasé todas las etapas. En el proceso en el que pasé de la 15 a la 17, me cepillaron. Estuve en otros equipos y ahí me pusieron de defensa central. Luego hubo unas visorías y me quedé con cinco chavos más. Ahí inició todo otra vez hasta el debut en Pumas Tabasco”, reveló Mateo Casares.

Además, el joven de 20 años comentó que el proceso hasta el debut fue complicado: “Fue un proceso complicado. Tuvo sus altibajos. El chiste es que te mantengas, que sepas que si no llega la oportunidad, que sigas trabajando. El chiste es que estés bien preparado e ilusionado”.

Finalmente, Mateo Casares confesó que no se había imaginado su debut de la manera en el que sucedió: “Mucha nostalgia, felicidad, emoción. Inicié de titular, jugando en el estadio, con la gente. No lo imaginé así, pero fue un momento muy lindo”, comenzó relatando el defensa.

“Hubo varios momento en el que iba a tirar la toalla, de incertidumbre. En esos momentos es cuando más debes de pelear y luchas para ganarte un lugar. Eso fue lo que hice”, concluyó Mateo Casares, quien seguirá a la espera de disputar más minutos con los Felinos en el Clausura 2024.