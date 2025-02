Santiago Giménez fue el protagonista del día en el futbol italiano: el atacante mexicano convirtió el gol del triunfo de AC Milan ante Hellas Verona, el único tanto de la victoria 1-0 gracias a la cual el ‘Rossonero’ se puso a tiro de los puestos de copas europeas y volvió a acomodarse en la pelea por el ‘Scudetto’.

Luego de los tres puntos conseguidos por el conjunto de Sergio Conceicao, Zlatan Ibrahimovic se deshizo en elogios para el goleador de la Selección Mexicana. Y vaya si serán palabras significativas para el ex Cruz Azul, viniendo de uno de los máximos anotadores de la historia del Milan y un emblema del Calcio.

“Giménez es un killer del área, ha tenido un impacto inmediato, pero no me sorprende”, sentenció el histórico ex futbolista, que actualmente se desempeña como asesor principal de propiedad y alta dirección del gigante italiano. Zlatan estuvo en la platea observando el juego y se llevó una gran impresión del ‘Chaquito’.

Zlatan Ibrahimovic presenció la brillante actuación de Giménez [Foto: Getty]

El ídolo del Milan manifestó que, si bien no es sencillo adaptarse tan rápido a un club tan grande, no le asombró la rapidez para marcar del mexicano. “Me esperaba una influencia como esta porque es un jugador al que le gusta marcar goles y en este equipo los balones llegan al área, pero hay que estar preparado para meterlos. También es cierto que no es fácil para un jugador extranjero llegar a Italia y hacerlo bien enseguida; sin embargo, también es nuestra responsabilidad ayudarlo y ponerlo en condiciones de hacer las cosas bien”, se explayó Zlatan Ibrahimovic en conferencia de prensa luego de la victoria ante Hellas Verona.

Para quienes le bajaron el precio a Santi Giménez por haber anotado debajo de la portería, Zlatan destacó que no es tan simple como parece. “Hoy él ha estado en el sitio justo y en el momento justo, hay ‘feeling’ ahí, como dije el colectivo está estructurado para que llegue el balón, pero hay que dar el último paso que es estar y marcar”, concluyó el directivo del Milan, que espera continuar viendo esta versión intratable del goleador mexicano.

En sus primeros cuatro encuentros con el Milan, Santiago Giménez ya lleva 2 goles y 1 asistencia, además de haber tenido la posibilidad de debutar en UEFA Champions League en una noche inolvidable ante su ex equipo, más allá de haber perdido ese partido. Mucha ilusión en la afición rojinegra con el ‘9’ de cara al futuro.

