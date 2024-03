Pumas incorporó a varios futbolistas este año con la intención de luchar por el título de la Liga MX al igual que lo hizo en el Apertura 2023. Entre los recién llegados se encuentra Piero Quispe, quien reconoció de forma sorpresiva que necesita mejorar.

La revelación de Piero Quispe sobre su nivel en Pumas

“No, yo creo que me falta. Hay que ser autocrítico, me falta mejorar en algunas cosas. Pero siento que estoy haciendo las cosas bien acá, siento que con trabajo voy a seguir mejorando y siento que estoy yendo por buen camino”, expresó el peruano en Fox Sports.

Por otro lado, Piero Quispe se mostró ilusionado con el futuro: “Yo ahora me siento fuerte mentalmente, lo de la falta de gol no tiene que debilitar mi mente. Que no jugamos como se debe, no sé, pero creo que vamos a mejorar porque tenemos un buen equipo, buenos jugadores”.

Piero Quispe habló sobre el próximo juego ante Xolos por la Liga MX

Pumas se enfrentará el domingo a Xolos por la jornada 11 del Clausura 2024. Los felinos no llegan a este juego de la mejor manera, ya que vienen de perder ante Chivas y Monterrey de forma contundente.

“Venimos de dos derrotas que duelen, ahora nos toca de local y creo que nosotros nos hacemos muy fuertes. Ganando el domingo nos ponemos, creo, a cinco puntos del primero”, manifestó Piero Quispe.

Los números de Piero Quispe con Pumas

El mediocampista llegó este año a Pumas procedente de Universitario. Con la playera de los Auriazules, Piero Quispe disputó 9 partidos y aún no anotó goles ni brindó asistencias.