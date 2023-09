En medio de la polémica, Nico Freire rompe el silencio y habla sobre su relación con la afición de Pumas UNAM, dejando entrever una comunicación complicada que marcó su paso por el equipo Felino.

¿Qué sucedió con la salida de Freire de Pumas?

En una entrevista con SuperDeportivo, el defensor argentino habló sobre Pumas: “Fue medio teléfono descompuesto. Como reflexión me queda que nadie tiene el manual de lo correcto. El club está por encima de todo. Siempre lo respeté y esos cuatro años que pasé fueron de lo más bonito porque lo disfruté muchísimo“.

Luego, se explayó: “Recibí muchos mensajes de aliento. Mientras jugaba, recibía puteadas, cuando me fui muchos me decían ‘te deseamos lo mejor, capitán’. Siempre fui autocrítico y sé que el último año no fue el mejor en cuanto a resultados y la gente quedó dolida. El que realmente vio mi trabajo valoró mi esfuerzo“.

El legado de Freire en Pumas

A pesar de las controversias, Nicolás Freire dejó un legado en Pumas. En junio de 2022, se mencionó que Freire estaba llamado a capitanear a Pumas en el Apertura 2022. Su papel como líder en el equipo es innegable, y su relación con la afición es una muestra de la intensidad y pasión del futbol mexicano.