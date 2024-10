Este miércoles, por la jornada 13 del Apertura 2024, Pumas igualó sin goles en su visita a Rayados. En un juego de pocas emociones, los de Gustavo Lema se llevaron un punto del Gigante de Acero. Sin embargo, la mala noticia para los auriazules es que Lisandro Magallán tuvo que salir de forma obligada.

Luego de su contundente victoria ante Atlético San Luis, los universitarios llegaban al juego en Monterrey con gran ilusión. Claro está, obtener un triunfo no sería una tarea para nada sencilla, ya que del otro lado estaba uno de los mejores equipos de la Liga MX. Finalmente, ninguno de los dos se sacó diferencias.

Lisandro Magallán preocupó a Pumas UNAM

Durante el segundo tiempo, el defensa sintió una fuerte molestia como consecuencia de un choque con Lucas Ocampos. Tras intentar continuar en el campo de juego, el capitán tuvo que salir reemplazado, despertando así la preocupación en Pumas, sobre todo de cara a los próximos juegos.

Lisandro Magallán tendido sobre el césped luego del golpe (Imago7)

¿Qué dijo Gustavo Lema sobre la salida de Lisandro Magallán?

En rueda de prensa, a Gustavo Lema le preguntaron por la situación del defensa. Sin embargo, el DT prefirió tomar el camino de la cautela: “Hay que esperar a mañana para que desinflame un poco. Esperemos para ver si hace falta hacer algún estudio. Por ahora es precipitado”, declaró inicialmente.

Acto seguido, añadió: “No pudo seguir porque quería arrancar y no se sentía al 100%. Yo le había pedido eso, que si no estaba al 100% que me avisara, por eso salió. Esperaremos a mañana para ver cómo sigue”. De esta forma, todo será cuestión de tiempo para conocer qué tiene Magallán.

