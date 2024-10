En el marco de la Jornada 13, Pumas no pasó del empate por 0-0 ante Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA y no lo pudo pasar en la tabla de posiciones. El cuadro visitante quedó con 24 puntos, un punto por debajo de su rival de turno, y no pudo asentarse en la zona de cuartos de final de la Liguilla.

ver también César Huerta, figura de Pumas, admitió el potencial de Cruz Azul pero envió un mensaje esperanzador

Una de las piezas que extrañó, y mucho, el cuadro universitario fue el atacante César Huerta, que por acumulación de tarjetas amarillas debió cumplir una jornada de suspensión. La sanción llegó en una de las peores fechas entendiendo la importancia del duelo.

Este fin de semana, el equipo de Gustavo Lema tendrá otra prueba de fuego, y esta vez ni más ni menos que contra Cruz Azul, el líder indiscutido del Apertura 2024. Para esta ocasión, si bien recupera al Chino, hay un jugador que podría no ser de la partida.

Publicidad

Publicidad

Es que de acuerdo a la información de la periodista Adriana Maldonado, el defensor Lisandro Magallán es duda. Los exámenes médicos no arrojaron lesión de gravedad tras un golpe en la rodilla. Hay intención en Licha, el cuerpo técnico y médico de que pueda jugar.

Más allá de lo mencionado, todo dependerá de la recuperación del jugador. Cabe señalar que el argentino debió salir a los 81 minutos de partidos por el golpe mencionado. Santiago Trigos ingresó en su lugar. En caso de no llegar, será un verdadero dolor de cabeza para Lema, ya que el defensa central es crucial en la línea de tres zagueros.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se va a Europa? Chino Huerta rompió el silencio y le habló con sinceridad a todo Pumas UNAM

¿Cuándo y dónde juega Pumas por la Jornada 14 del Apertura 2024?

En el marco del importante cotejo, nombrado como el Clásico de la Obsesión, Pumas estará recibiendo a Cruz Azul el sábado 26 de octubre. Desde las 18:00 horas (Ciudad de México) se darán cita en el Estadio Universitario, donde ambos buscarán la victoria.