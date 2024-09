Chino Huerta, una de las figuras de los Felinos, no juega ante Xolos. Entérate el motivo de la ausencia del extremo mexicano.

Pumas UNAM recibe en CU este domingo a Xolos. El juego, el cual se disputa por la Jornada 9 del Apertura 2024, comienza a las 17:00hs. En este partido se enfrentan dos equipos necesitados de un triunfo.

Si bien los Felinos vencieron por 1-0 a Puebla en la jornada doble, Gustavo Lema continúa recibiendo muchas críticas por el nivel del equipo y los resultados de Pumas en las últimas semanas.

Ahora el club auriazul recibe a Xolos antes de enfrentarse con América en el clásico la próxima semana. Y Pumas tendrá que buscar la victoria contra Tijuana sin una de sus figuras, César Huerta.

¿Por qué no juega César Huerta en Pumas UNAM vs. Xolos?

La noticia que llamó la atención en la previa de este juego es que César Huerta no solo que no es titular sino que tampoco está en la banca de Pumas. Aunque aún no hay una explicación de la ausencia del “Chino”, se puede suponer el motivo.

César Huerta no juega este domingo con Pumas ante Xolos (IMAGO)

César Huerta no jugaría contra Xolos porque el extremo tiene 4 amarillas en la Liga MX y, en caso de recibir una amonestación, se perdería el clásico ante América. Esa sería la explicación de la ausencia del “Chino”.

Otra justificación sería que César Huerta sufrió una lesión de último momento que no le permite estar este domingo con Pumas, pero hasta ahora no salió a la luz ninguna noticia acerca de una posible molestia del extremo mexicano.