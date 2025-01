Pumas pidió explicaciones por el penal que no le cobraron sobre el final vs. Toluca

El encuentro que los Pumas de la UNAM y los Diablos Rojos de Toluca, que se disputó este miércoles por la noche en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga MX, quedó marcado por la polémica. Es que sobre el pitido final el balón golpeó en la mano de Héctor Herrera dentro del área del conjunto que actuaba como visitante.

Por lo tanto, todo Club Universidad Nacional pidió penal. Sin embargo, ni Óscar Macías, juez de campo, ni sus asistentes del VAR consideraron que la acción daba lugar para sancionar la pena máxima, decisión final que provocó la indignación del conjunto dirigido por Gustavo Lema.

Al respecto, el que contó que desde Pumas pidieron explicaciones al cuerpo arbitral fue el asistente del entrenador argentino, José Marí Basán en la conferencia de prensa post partido. “Tal vez pudimos ganar. Yo no sé los argumentos para no marcarlo, de verdad que no lo escuché, no se escuchó. Le pedí explicaciones y no me las dio”.

Siempre en relación con el reclamo, con visible indignación, Basán agregó: ”Nosotros estábamos pensando quién sería el pateador del penal, porque yo estaba seguro que era penal, se vio clara. Después él argumentó algo y yo me quedé callado porque no entendí”.

Para cerrar, más allá de la jugada puntual del penal, reconoció que fueron superados por el equipo de Antonio Mohamed: “Es el primer partido, de los últimos que hemos jugado, qué nos hemos sentido superados de área a área. Antes esto no había pasado. Encontrar la fineza para definir no la hemos encontrado. En defensa seguimos trabajando, pues no hemos encontrado lo mejor”.

Pumas y Toluca: un empate que no le sirvió a ninguno

Pumas UNAM y Los Diablos Rojos de Toluca empataron 1 a 1 en CU con goles de Nathan Silva en contra y de Pablo Bennevendo. De esta manera, sumaron un punto cada uno, reparto que les sirvió poco y nada. Los de Gustavo Lema, ahora, se ubican en el décimo puesto, mientras que los dirigidos por Antonio Mohamed retrocedieron al octavo escalón.

Así sigue el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX

La fecha 5 del Torneo Clausura 2025 sigue este viernes 31 de enero con Mazatlán vs. León y Tijuana contra Cruz Azul. El sábado primero de febrero chocan las Águilas del América con Juárez, Chivas con Querétaro, Pachuca con Atlas, Monterrey con Necaxa y Toluca con Tigres de la UANL. El domingo cierran Santos vs. Puebla y Atlético de San Luis vs. Pumas.

