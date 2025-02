El Toluca de México es uno de los equipos más grandes del futbol mexicano, y los números lo demuestran. Es el tercer equipo más ganador de la Liga MX con 10 títulos, solo por detrás de los dos equipos más exitosos de la historia: América y Chivas. Sin embargo, desde hace casi 15 años no logran ganar un torneo, siendo su último campeonato el Torneo Bicentenario 2010, bajo la dirección del estratega mexicano José Manuel “Chepo” de la Torre.

La afición del Toluca espera que, tarde o temprano, el equipo pueda volver a conquistar títulos importantes, y sueñan con hacerlo de la mano del entrenador argentino Antonio “Turco” Mohamed. Con él al mando, los “Diablos Rojos” comenzaron el Clausura 2025 con tres victorias, tres empates y una derrota. Hasta el momento, el equipo se encuentra en puestos de clasificación a los playoffs.

José Saturnino Cardozo, histórico del Toluca, se animó a hablar sobre lo que viene pasando en el club en los últimos años y aprovechó la oportunidad para criticar a los últimos dos entrenadores que pasaron antes de la llegada del Turco Mohamed. Se trata del portugués Renato Paiva y Nacho Ambriz.

“No entiendo cómo Toluca no queda campeón con la inversión que hace, ha hecho una inversión enorme desde que salimos nosotros, conmigo no se hizo tal inversión, pero la verdad es que con Ambriz y Paiva se hizo una inversión enorme, y son 14 años sin salir campeón, van por 15, esperemos que Toluca pueda salir campeón, somos parte de la institución, siempre quiero que les vaya bien”, comentó en primer lugar en diálogo con ESPN.

Y siguió: “Hay que tener esa estabilidad, con Paiva, el equipo jugaba bien, compitió, pero claro, en las dos liguillas que compitió quedó por fuera, eso pasa, lastimosamente le pasó, ahora nuevamente el cambio, esperemos con Mohamed puedan encaminarse, más que todo por la alta inversión”

José Cardozo no descarta volver a México

“México es un país enorme en su futbol, es absolutamente diferente a lo que vemos en Centroamérica, platicando de infraestructura y demás, México por los jugadores que tienen no es fácil competir contra ellos, desde que yo llegué en el 94 hasta 2012 creció mucho, tuvo su bajón, hace cinco años, por muchas razones se llevó a no tener muchos jugadores mexicanos compitiendo en la liga, pero es una liga muy competitiva, van a seguir creciendo”, reveló.

Y luego recordó su paso por Toluca: “Cuando estuve en Toluca, pienso que hicimos un gran trabajo, jugamos Copa Libertadores … nosotros le dimos estabilidad al club, lástima que no se logró el campeonato, estuvimos tres años, se hizo un gran trabajo, le dimos una identidad, antes de mi gestión tenían mucho de no competir en liguilla, nosotros le dimos esa estabilidad, cuatro semifinales de Liga MX, una final de Concachampions, Copa Libertadores, ese fueron los tres años”.

José Saturnino Cardozo durante su etapa en Toluca

El presente de José Cardozo

Tras su paso por Guatemala en donde fue subcampeón con el Municipal de dicho país, el paraguayo comenzó un nuevo reto en su carrera y se dirigió hacía Costa Rica. Actualmente dirige al Liberia y el objetivo es que el equipo vuelva a ser campeón.