Surgió de la cantera de Pumas UNAM, terminó en la Liga de Expansión MX y ahora jugará en Europa

La cantera de Pumas UNAM es una de las más reconocidas del futbol mexicano. Grandes jugadores surgieron de las Fuerzas Básicas de los Felinos como Hugo Sánchez, Jorge Campos, Claudio Suárez y Héctor Moreno, entre muchos otros.

No obstante, varios otros futbolistas que salieron de la cantera de Pumas no tuvieron la misma suerte y no lograron cumplir del todo con las expectativas ya sea en el club o en otros lugares.

Este es el caso de Bryan Mendoza Cruz, quien debutó con Pumas en el 7 de abril de 2019 en un partido frente a Tigres UANL. El extremo disputó un total de 29 encuentros con los Felinos.

Luego de no ser considerado para el primer equipo, Bryan Mendoza jugó en Pumas Tabasco y después tuvo pasos por Atlante, Morelia y Celaya en la Liga de Expansión MX. Y en los últimos días se confirmó que el delantero jugará en Europa.

El equipo donde jugará Bryan Mendoza, canterano de Pumas UNAM

Bryan Mendoza, quien actualmente tiene 26 años, jugará por una temporada en el CD Lugo, equipo de la Tercera División de España. El conjunto español reveló que llega a préstamo desde Celaya con una opción de compra.

Bryan Mendoza

De esta manera, después de cinco años de su debut con Pumas y de no lograr destacarse en la Liga MX, el extremo tendrá su primera oportunidad en Europa.