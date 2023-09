Toto Salvio afronta las críticas de la afición de Pumas: "No me voy a esconder"

Pumas, uno de los equipos más emblemáticos del futbol mexicano, ha atravesado por tiempos difíciles en el último mes, logrando solamente una victoria en cinco partidos.

Esta situación ha llevado a que varios de sus jugadores enfrenten críticas, y entre ellos, destaca Eduardo Salvio. Sin embargo, lejos de esconderse, “Toto” ha decidido enfrentar la situación con valentía y autocrítica.

La autocrítica de Eduardo Salvio

Salvio ha sido consciente de sus recientes actuaciones en la Leagues Cup y en el Apertura 2023. A pesar de las críticas, el delantero argentino ha demostrado una madurez encomiable al reconocer sus errores y asumir la responsabilidad.

Él mismo mencionó en una entrevista para ESPN, “Sé que de hablaron algunas cosas por haberme errado unos goles, pero la realidad es que el primer autocrítico soy yo y sinceramente no necesito de nadie que me diga si jugué bien o no, porque sé cuándo juego bien y cuando no”.

La determinación de un verdadero profesional

A pesar de los obstáculos, “Toto” Salvio ha demostrado tener una mentalidad de acero. “No me voy a esconder, voy a seguir pidiendo la pelota e intentando, eso está seguro, las cosas pueden salir bien o mal no salió como yo esperaba, pero con trabajo las cosas van a salir y la gente que hoy te abuchea, es la misma que después va a gritar un gol tuyo”, declaró.

Mirando hacia el futuro con optimismo

Salvio tiene claro que el camino del fútbol no siempre es fácil. Las críticas, los errores y los desafíos son parte del juego. Sin embargo, su confianza en sí mismo y su deseo de buscar un campeonato con Pumas son evidentes. Como él mismo expresó, aquellos que hoy lo critican serán los mismos que celebrarán sus triunfos en el futuro.