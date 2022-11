Canelo vs. Messi: ¿Quién tiene más dinero y cuál es su patrimonio?

Las redes sociales estallaron tras la victoria de Argentina ante México en el Mundial de Qatar 2022. En este escenario, surgió una polémica después de que saliera a la luz un video en el cual Lionel Messi se quita los botines a instancias de una camiseta del Tri que se encontraba en el piso. De inmediato, algunas personas interpretaron la imagen como una ofensa.

El gesto del futbolista de la Albiceleste, que impactó la playera de la Selección Mexicana en su intento por quitarse el calzado del pie derecho, desató la furia de Saúl Canelo Álvarez, quien expresó su enojo y lanzó una advertencia para el ganador de siete Balones de Oro.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", comenzó el descargo del boxeador en su cuenta de Twitter. Y, de inmediato, amenazó al jugador, que anotó un gol en la derrota del elenco dirigido por Gerardo Martino: "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!".

Las palabras del actual campeón unificado supermediano no pasaron desapercibidas. De hecho, el periodista David Faitelson salió al cruce: "Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, Canelo, el traje de “payaso”. Eres un boxeador serio. Sigue así…", manifestó.

El tapatío, que el pasado 17 de septiembre derrotó a Gennady Golovkin en la tercera y última pelea entre ambos, no se quedó callado y le contestó al integrante de ESPN. "¡Tú cállate cab**n que no eres mexicano! Siempre defiendes a todos menos a gente de México, le tiras cagada a todo México y se la cromas a los demás ponche hipócrita cab**n", replicó.

Canelo Álvarez vs. Lionel Messi: ¿quién tiene más dinero?

Según el sitio especializado Celebrity Net Worth, Messi tiene un patrimonio neto mayor al de Canelo. Los datos arrojados por el mencionado portal indican que el futbolista posee una fortuna estimada en 600 millones de dólares, mientras que el púgil tendría más de 180 millones de la moneda norteamericana por las ganancias de sus peleas y patrocinios.

Desde su arribo a París-Saint Germain, que lo fichó en agosto de 2021 después de su salida de Barcelona, el delantero percibe un salario anual superior a los 40 millones, mientras que recibe un importe similar por los contratos que tiene con diferentes patrocinadores. Por lo tanto, es considerado como uno de los atletas mejores pagos de todo el mundo.

En el caso de Álvarez, consigue diferentes ganancias por cada pelea, ya que el monto final puede variar entre la bolsa asegurada y el premio por una victoria. En su último combate con Golovkin, habría recibido 65 millones de dólares, teniendo en cuenta el salario por subir al ring y los réditos económicos por el PPV (Pay Per View).

