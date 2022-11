El brazalete de capitán con el lema de One Love que no pudo utilizar Manuel Neuer en el estreno de Alemania ante Japón por disposición de FIFA estuvo presente de todos modos en el estadio Khalifa de Al-Rayyan.

El brazalete One Love sí estuvo presente durante el estreno de Alemania en el Mundial

Cuando a los futbolistas alemanes les tocó posar para las tradicionales fotos de equipo, previo a su estreno en el Mundial de Qatar enfrentando a Japón, todos se llevaron una mano a la boca en gesto de protesta a la prohibición de utilizar el brazalete de One Love por disposición de la organización.

Las redes sociales alemanas del seleccionado alemán no tardaron en poner de manifiesto esta situación. "Queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos, de diversidad y respeto mutuo. Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara".

Si bien Manuel Neuer no pudo ponerse la cinta que sí venía utilizando durante las Eliminatorias de la UEFA y la Nations League durante el duelo que terminó con una sorpresiva derrota 2-1 ante los nipones, ésta sí se hizo presente en las tribunas del Estadio Khalifa de Al-Rayyan.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

Quien se encargó de portar el brazalete de One Love fue Nancy Faeser, ministra del Interior de Alemania, quien presenció el encuentro junto a otros enviados diplomáticos. Si bien ella misma colgó una foto en las redes sociales, su presencia con el lema que apoya y promueve la igualdad para toda la comunidad LGBTQ+ no pasó desapercibida para los fotógrafos que se encontraban en el estadio y capturaron diferentes escenas que no tardó en dar la vuelta al mundo.

"No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso, este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra posición", se pudo leer también en el comunicado del seleccionado alemán. Nancy Faeser lo reivindicó, llevando la cinta al mismísimo estadio Khalifa.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22