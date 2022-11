La Selección Mexicana cayó derrota en su último amistoso preparatorio previo al debut en Qatar 2022. El Tri perdió 1-2 ante Suecia, en un partido donde protagonizó a través de la tenencia, pero no logró generar demasiado peligro.

El momento que atraviesa el combinado dirigido por Gerardo Martino no es el ideal, por lo que el Tata deberá tomar decisiones para el partido inaugural ante Polonia. ¿Cuáles son las dudas que debe despejar?

Lateral izquierdo: ¿Gallardo o Arteaga?

Aunque Jesús Gallardo ha sido titular en los últimos amistosos, ante Irak y Suecia, Gerardo Arteaga atraviesa una buena temporada en Belgica. El lateral izquierdo es uno de los puestos donde Martino debe elegir entre experiencia y minutos en el ciclo, o momento actual pese a sumarse tarde a las convocatorias.

¿Quiénes en el medio?

La mitad de la cancha debe ser la zona en la que México tiene más variantes de calidad. Charly Rodríguez y Luis Chávez parecen consolidados en los interiores, pero es probable que Martino haya preferido ocultar sus planes de cara al debut. Hector Herrera, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez y Edson Álvarez aspiran a un lugar, por lo que no se descartan variantes.

El centrodelantero

Raúl Jiménez ha sido el delantero preferido por Martino a lo largo de todo su ciclo, pero el de Wolverhampton aún no está para ser de la partida. Henry Martin pica en punta aunque sin brillar demasiado, y Funes Mori recupera ritmo. No obstante, no se descarta incluir un "falso nueve" como lo pueden ser Alexis Vega o Alvarado. En el caso de que sea Vega, podría ingresar un extremo más.