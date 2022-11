Ya no hay margen para improvisaciones en la Selección Mexicana. El Tri, dentro de apenas unas horas, comenzará su camino en el Mundial Qatar 2022 cuando enfrente a Polonia, uno de los rivales más importantes en esa pelea por la clasificación a los octavos de final.

Con la presencia de Argentina en el Grupo C, las Águilas Blancas se presentan como la principal amenaza para los intereses de la Selección Mexicana. Es por eso que Gerardo Martino necesita que el equipo haga un partido perfecto y eso podría depender de Edson Álvarez.

Y es que desde su llegada a Europa, el Machín ha experimentado una transformación con la que se ha consolidado como un mediocampista total. Lejos de aquel volante que se limitaba a destruir el juego rival, Álvarez actualmente es un futbolista mucho más completo.

Críticas de la vieja escuela del Ajax

El mexicano llegó en el mercado de pases en el que el cuadro neerlandés vendió a las últimas dos joyas de su cantera: Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt. Ambos son elementos de buen pie y técnica envidiable, por lo que las comparaciones con Álvarez no se hicieron esperar.

Ronald de Boer, una de las grandes leyendas del futbol de Países Bajos, fue uno de los principales detractores del juego del Machín. El exfutbolista aseguraba que el mexicano no tenía el ADN del Ajax y por lo tanto no debía tener protagonismo en la propuesta de Erik ten Hag.

"Edson puede jugar en el medio. Pero cuando el Ajax tenga la posesión, igual no tiene la calidad que se necesita; no es muy creativo en mi opinión. Pero tengo que esperar a ver cómo evoluciona", dijo de Boer hace poco más de dos años en diálogo con ESPN.

El tiempo le dio la razón al Machín

A pesar de los constantes señalamientos, el ex-América demostró que no tiene que ser una copia de Frenkie de Jong o Matthijs de Ligt para brillar en el Ajax. Edson convenció a todos de que, en la actualidad, el futbol total solo es posible con un mediocampista con su físico que libere a los más creativos de responsabilidades defensivas.

Sin embargo, el Machín nunca se conformó con destacar gracias a las cualidades que ha tenido a lo largo de su carrera. El mexicano se propuso mejorar detalles como la precisión de los pases, la lectura del juego o la salida con pelota dominada. Todos estos conceptos del futbol neerlandés los sumó a su repertorio y los resultados han sido extraordinarios.

"No es un secreto que tengo que mejorar con la pelota al momento de girar. Lo he mejorado mucho, pero tengo ganas de seguir mejorando porque sé que puedo hacerlo. Y en las prácticas son cinco, bueno diez minutos al final, me dan pelotas y tengo que girar rápido. Son ejercicios muy muy básicos, pero que al final sirven mucho", dijo Álvarez hace más de un año.

La utilidad del 'nuevo Edson' en el debut ante Polonia

Para la Selección Mexicana es un lujo contar con un volante central de las características de Edson Álvarez. Y es que el crack del Ajax puede adaptarse a cualquier escenario que se le presente al Tri en el debut contra Polonia: tanto en los momentos de elaboración como en defensa, cuando se necesite un elemento que le haga frente al juego aéreo europeo.

A diferencia de hace cuatro años, el Machín llega como una opción de pase seguro para sus compañeros. Basta revisar las estadísticas que ha registrado desde la temporada con el cuadro de Ámsterdam, completando partidos con más de un 90% en la precisión de los pases en campo contrario. Esa seguridad es clave para mantener el balón en pies mexicanos.

Y es que con Lewandowski esperando la oportunidad para aprovechar cualquier error del Tri, la presencia de Edson como director de orquesta junto a Héctor Herrera puede hacer la diferencia en Doha. El balón no le quema, como se podía pensar en Rusia 2018. Este es otro Machín, una versión mejorada que lo convierte en la extensión del Tata Martino en el terreno de juego.

