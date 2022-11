¿Por qué los jugadores de Alemania se taparon la boca en la foto vs. Japón?

El Mundial de Qatar 2022 sigue sumando sorpresas, como la de Arabia Saudita contra Argentina, pero también polémicas. Una de ellas pudo notarse este miércoles 23 de noviembre, en el partido que disputaron Alemania y Japón por el inicio de la actividad del Grupo E. ¿Hubo censura a los europeos?

Al momento de posar frente a los camarógrafos para la foto oficial del juego, los dirigidos por Hans-Dieter Flick aprovecharon la situación para quejarse públicamente. Los once elementos titulares miraron a los flashes y se taparon la boca con la mano derecha por una evidente manifestación que tiene un por qué...

¿Por qué los alemanes se taparon la boca?

En paralelo al correr del partido contra los nipones, la cuenta oficial de Twitter de la Selección de Alemania comentó: "Queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos, de diversidad y respeto mutuo. Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara".

"No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso, este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra posición", se agregó.

