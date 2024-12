Si de mercado de fichajes se habla, Rayados es uno de los más activos. En ese sentido, varios son los jugadores que suenan para llegar a la plantilla de Martín Demichelis, siendo Cucho Hernández uno de los principales. Y hablando sobre este último, desde Estados Unidos dieron una información que cambia los planes.

En vistas al próximo año, una de las grandes prioridades en Monterrey es la de armar una plantilla de elite. Por tal motivo, la directiva quiere ir en busca de jugadores de alto nivel para incorporar a las filas de Martín Demichelis y así elevar el ya alto nivel que posee el equipo albiazul.

Cucho Hernández, el objetivo de Rayados para 2025

En su proyecto para el Mundial de Clubes 2025, Martín Demichelis y la directiva tienen al delantero de Columbus Crew como prioridad. Es por eso que desde Monterrey apuntarán todos los esfuerzos a contratar al delantero colombiano, figura de la reciente Major League Soccer.

Cucho está siendo seguido de cerca por Rayados para 2025 (IMAGO)

Lo que dicen en Estados Unidos sobre Cucho Hernández y Rayados

Pese a que fuentes de México reportaron que la llegada de Cucho está casi cerrada, en territorio estadounidense no dicen lo mismo. Tal es así que Tom Bogert, periodista especializado en el mercado de fichajes de la Major League Soccer, dio una versión diferente a la conocida.

Según Bogert, hasta el momento Rayados no le hizo ninguna oferta a Columbus Crew, y de hecho no hubo contactos entre los clubes aún. Por ende, todo se resumen en un simple interés, el cual todavía no ha tenido grandes avances. Sim embargo, claro está que ello no quita que pueda existir esa oferta a la brevedad.

Considerando la cercanía con el Mundial de Clubes 2025, Rayados quiere conformar una plantilla de elite. Para hacerlo, la directiva desea contar con la presencia de Cucho Hernández, quien ha demostrado todas sus virtudes durante la última temporada en Estados Unidos.