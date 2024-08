Martin Demichelis recibió una mala noticia antes de asumir en Rayados

Tras la salida de Fernando Ortiz de Rayados de Monterrey, la directiva del conjunto regiomontano se puso manos a la obra para encontrar su reemplazante. Tras un viaje fugaz a Argentina, el club se decantó por Martin Demichelis como sucesor de su compatriota.

ver también ¿Primer dolor de cabeza para Demichelis en Rayados? El desenlace de su reunión con Maxi Meza

El ex entrenador de River tendrá la tarea de poder levantar a un equipo que no pudo pasar de la Fase de Grupos en la Leagues Cup y que últimamente no es protagonista. Con casi todo el Apertura 2024 por delante es una buena oportunidad para el club de reinventarse.

Demichelis no podrá contar con su mano derecha en Rayados. [Foto Getty Images]

Sin embargo, el entrenador ya recibió una noticia complicada y no es la salida de Maximiliano Meza precisamente a su ex equipo. El estratega mantuvo una charla con el atacante de 31 años y le dejó en claro su deseo de ir al Millonario. Si bien es malo, era algo que la directiva ya lo tenía planificado.

Lo que no se esperaba el entrenador era que su asistente técnico, que lo acompañó durante todo el ciclo en el equipo millonario, no será parte de la aventura en Monterrey. Javier Pinola, mano derecha de Micho, no estará en su cuerpo técnico ya que tiene la chance de sumarse a la estructura de juveniles del Nuremberg de Alemania.

ver también Aficionados de River, con opiniones cruzadas por la llegada de Martín Demichelis a Rayados

¿Cómo será el contrato de Demichelis en Rayados?

El vínculo de Demichelis con el conjunto albiazul se extenderá por dos años, hasta el 2026, donde tendrá como objetivo poner fin a la sequía de títulos, además de devolver al equipo la competitividad perdida. Además, el contrato se revisará cada seis meses, tras cada fin de temporada, para evitar cometer de parte de la directiva errores del pasado.

Publicidad