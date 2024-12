Continúa la polémica alrededor de Jannik Sinner. El número 1 del ranking ATP quedó en el ojo de la tormenta en agosto luego de que saliera a la luz que había dado positivo dos veces en Clostebol, un esteroide anabólico prohibido. Sin embargo, todo empeoró cuando se supo que los resultados ya se sabían desde marzo y, por alguna razón, no se publicaron hasta meses más tarde.

Por si fuera poco, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) terminó absolviendo a Sinner luego de que este alegara una contaminación involuntaria. Esto no pasó por alto en el mundo del tenis y uno de los que se mostró más crítico con la cuestión fue Nick Kyrgios, quien alzó la voz en la previa del torneo de Brisbane y aseguró que esto fue “repugnante para el deporte”. Ahora, quien dio su opinión al respecto fue Novak Djokovic.

¿Qué dijo Novak Djokovic sobre el caso de Jannik Sinner?

Nole se pronunció sobre este tema previo a su debut en Brisbane. Por un lado, respaldó los dichos de Kyrgios, con quien participará en la modalidad de dobles: “Nick se expresó muy bien sobre todo el caso de dopaje de Sinner, y tiene razón en cuanto a la transparencia y la inconsistencia de los protocolos y las comparaciones entre los distintos casos”.

Novak Djokovic criticó a la ATP por el caso de Jannik Sinner (GETTY IMAGES)

En la misma línea, el máximo ganador de Grand Slams (24) salió en defensa de aquellos tenistas de menor ranking que reciben un trato distinto en casos similares: “Hemos visto a muchos jugadores en el pasado, e incluso en la actualidad, que han sido suspendidos por ni siquiera someterse a controles antidopaje y por no informar de su disponibilidad. Algunos jugadores de menor ranking llevan más de un año esperando que se resuelva su caso. Estas cosas no son buenas para nuestro deporte”.

Por último, aclaró que su análisis no es puntualmente contra Sinner, tanto así que hasta dio el beneficio de la duda sobre su intencionalidad a la hora de ingerir la sustancia: “Conozco a Jannik desde que era muy joven y no parece el tipo de persona que haría algo así, pero me sentí realmente frustrado, como la mayoría de los otros jugadores, al ver que nos mantuvieron en la oscuridad durante cinco meses desde que recibió esa buena noticia“.

¿Cuándo debutan Novak Djokovic y Nick Kyrgios en los dobles de Brisbane?

La dupla conformada por Novak Djokovic y Nick Kyrgios hará su estreno en el certamen de Brisbane este lunes 30 de diciembre a las 02:30 (horario del Centro de México) ante el equipo conformado por el alemán Andreas Mies y el austriaco Alexander Erler.