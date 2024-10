El volante español realizó una analogía entre los torneos y envalentonó al futbol mexicano y a Monterrey en particular.

Ocasionalmente, muchos de los involucrados en el desarrollo y gestión del futbol mexicano son críticos con el mismo, señalando distintos defectos o carencias que se pueden vislumbrar a simple vista sobre sistema de competición, contexto, circunstancias, actores o medidas que atentan contra su competitividad.

Sin embargo, si bien todas las apreciaciones son a modo constructivo en busca de una Liga MX mejor, también hay quienes llegan desde afuera y observan las virtudes y puntos fuertes de nuestro futbol, y destacan que así como siempre hay cosas por mejorar, hay otras que se hacen de muy buena manera.

Uno de los miembros de este último grupo ha sido Oliver Torres, mediocentro español recientemente proveniente del Sevilla, que llegó a México para convertirse en futbolista de los Rayados de Monterrey. El volante se deshizo en elogios para con el formato de la Liga MX y las posibilidades que les da a todos los equipos.

“Tener la posibilidad de que haya campeones diferentes durante muchos torneos creo que es bueno y mantiene alerta esa competitividad, ilusión y ambición; todos los equipos están preparados para hacer cosas grandes. En Europa las grandes ligas casi siempre el campeonato se decide entre dos o a lo sumo tres equipos, y en abril ya se sabe quién va a ser el campeón. Para mí mantener este formato de la Liguilla me parece muy interesante y muy atractiva“, expresó Torres en conversación con ‘Central Fox’, programa de la señal televisiva de Fox Sports.

Oliver Torres revela por qué eligió cambiar Sevilla por Rayados:

La flamante incorporación de Monterrey argumentó que su decisión de dejar su país natal y el Viejo Continente para desembarcar en México residió en un cambio de aire en busca de nuevas experiencias, y expresó su felicidad por el comienzo de su etapa en el conjunto albiazul.

“Necesitaba cambiar un poco de toda mi rutina en Europa. He podido vivir todo tipo de partidos, de competiciones, de retos. Ha sido bastante exitosa mi estadía allí y quería probar nuevos horizontes y creo que de la mano de Rayados podía darme todo lo que yo buscaba, que era intentar estar en un equipo competitivo donde lo principal que quiera la institución sea salir campeón, quería mantenerme en esos niveles de responsabilidad y exigencia“, se explayó Oliver durante la entrevista, donde se mostró muy entusiasmado con este nuevo ciclo en su carrera profesional y en su vida.

Oliver Torres palpitó el Clásico Regio ante Tigres:

El experimentado futbolista español no está exento de las emociones que envolverán al Estadio BBVA este fin de semana, cuando Rayados reciba a Tigres UANL, en el marco de una nueva edición del Clásico Regio. El volante entiende la importancia de ganar como local y es optimista al respecto.

“Ya conocía bastante todo el entorno Rayados, sabía la rivalidad que tiene con Tigres, por suerte en Europa he vivido clásicos muy calientes, muy especiales, y también me apetece vivirlo aquí, me han dicho que es un partido único donde se vive mucha tensión, al final creo que ser futbolista es un privilegio y poder vivir este tipo de partidos es una fortuna. Entonces a disfrutarlo, y como siempre se dice los derbys son para ganar. Es importante volver a conectar con la afición, y qué mejor que hacerlo en el Clásico“, concluyó Oliver Torres, que espera dejar los tres puntos en casa.

