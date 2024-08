En las últimas horas, uno de los rumores que comenzó a sonar con más fuerza dentro del mercado de verano de los Rayados de Monterrey, fue el de Memphis Depay, delantero de Países Bajos. En principio, parecía un nombre más de los tantos que surgen en cada ventana; sin embargo, una puerta parece abrirse.

Memphis Depay se encuentra actualmente con el pase en su poder, en condición de libre, tras haber finalizado su vínculo con Atlético Madrid. Esto es, al día de hoy y con el mercado europeo cerca de cerrar, el neerlandés sigue sin equipo y escuchando propuestas para su carrera.

Si bien sólo unos pocos reportes habían anticipado esta posibilidad, quien fue consultado al respecto fue el ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo de Rayados. Todos esperaban que quizás esquivase la cuestión o de otro modo, descartase la alternativa, pero estuvo lejos de hacer ambas.

Memphis Depay es opción para Rayados, confirman sus directivos [Foto: Getty Images]

“No hemos descartado nada; sí hay perfiles como el que mencionas que están en listas de las negociaciones que llevamos y vamos a ver cuál termina siendo”, reveló Tato Noriega ante las preguntas de los reporteros, que quedaron sorprendidos con su respuesta pública.

Tato Noriega agregó que ese tipo de futbolistas, como Memphis Depay, es de lo que Rayados está detrás en el cierre del mercado. “Buscamos jugadores con perfil europeo, porque consideramos que es lo que este club necesita, gente que esté acostumbrada al rigor y la exigencia de entrenamientos de alto nivel, de estados físicos, nutricionales, y eso se encuentra comúnmente en Europa“, sostuvo con convicción el presidente deportivo de Monterrey.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Atención, Rayados! Lucas Ocampos recibe seductora oferta de Europa: el nuevo contendiente

Para poder fichar a Memphis Depay, la primera ventaja que tiene Rayados es que no tendría que hacer erogación por su ficha. Al no pertenecer a ningún club, la negociación sería directamente con su agente. Únicamente Monterrey tendría que igualar su contrato, que no es bajo.

Sin embargo, allí reside un gran problema: es que el último salario anual de Memphis Depay en Europa fue de 8.75 millones de euros al año. Ese monto era el que percibió en Atlético Madrid, en la temporada que le tocó estar en el equipo ‘colchonero’. Para ello, o Rayados deberá hacer un gran esfuerzo, o negociar con el jugador para que resigne un porcentaje. ¿Se hará?