Rayados dio un golpe al tablero en el cierre del mercado de fichajes del futbol mexicano, y se reforzó con el argentino Lucas Ocampos. Buscado por varios clubes del extranjero, el delantero no dudó en escoger a Monterrey por sobre las propuestas en mesa para seguir su carrera.

El atacante fue protagonista de una emotiva despedida este martes en Sevilla, club donde fue campeón y dejó una grata huella en la afición. Allí, entre lágrimas, dijo adiós al club español y ya palpitó su llegada a la Liga MX para fichar por el equipo albiazul.

Lucas Ocampos, que en las próximas horas viajará rumbo a México, explicóel motivo concreto por el que se inclinó por Monterrey. “Tengo 30 años, salió la posibilidad de Rayados y voy a ir a un equipo que compite, que el año que viene va a jugar el nuevo Mundial de Clubes; me voy con la satisfacción de que voy a seguir compitiendo, eso fue lo que me motivó a venir a Sevilla y eso es lo que me motiva a ir a Rayados“, admitió el delantero en la rueda de prensa de despedida en el Estadio Sánchez Pizjuán.

Lucas Ocampos, un refuerzo de jerarquía internacional para Demichelis [Foto: Getty]

Además, le agradeció a la directiva de Sevilla por facilitar su salida a Rayados, y se mostró conforme con la posibilidad de dejarle dinero al equipo español en lugar de irse libre. “Fue una decisión familiar, personal y deportiva, pero todas las partes quedamos contentas y eso es lo más importante“, reconoció Lucas Ocampos, que aprovechó para saludar por última vez a los aficionados rojiblancos.

Ocampos reveló que ya platicó con Martín Demichelis y con los dirigentes de Rayados, y que todos fueron claves para su llegada al equipo regiomontano. “Martín me da mucha ilusión, la primera vez que me propuso y me mostró el proyecto, tanto él como el presidente y su director deportivo, me gustó; siempre respetando los tiempos y esperando que hablen primero con el Sevilla”, sostuvo el argentino, ante las consultas de algunos periodistas mexicanos presentes.

Por supuesto y como era de esperarse, el flamante fichaje albiazul reconoció que le consultó a sus ex compañeros de Sevilla que ahora juegan en Monterrey, sobre la posibilidad de fichar por la institución. “He hablado con Oliver (Torres) y Tecatito (Corona), me han hablado bien del club, y eso es algo que seguramente me ayudará para la adaptación, esperemos vernos pronto“, dio a conocer Ocampos, entusiasmado con reencontrarse con sus viejos conocidos.

El experimentado atacante se ocupó también de descartar los rumores que lo vinculaban a River Plate, su club formador, y sostuvo a Rayados como su elección principal. “Nunca surgió la posibilidad de volver a River, nunca hablé con nadie, todos saben que soy hincha desde chico y que estoy parado gracias a River, pero nunca tuve la posibilidad de hablar con nadie, nunca fue real“, agregó el nuevo fichaje de Monterrey en la rueda.

¿Cuánto dinero gastó Rayados para fichar a Lucas Ocampos?

El delantero expresó su gratitud a Monterrey por el esfuerzo realizado, y no es para menos. La transferencia se hizo en aproximadamente 7 millones de dólares más variables en objetivos cumplibles. De este modo, se convierte en una de las compras más caras del último tiempo y de las más destacadas de la historia de Rayados. Ahora, Ocampos deberá cumplir con las expectativas.

