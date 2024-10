Este sábado, Rayados y Tigres UANL disputarán uno de los juegos más esperados del Apertura 2024. Luego del partido amistoso que tuvieron días atrás, ambos equipos volverán a enfrentarse. Y a la espera de que comience a rodar el balón en el Gigante de Acero, Martín Demichelis brindó declaraciones.

Durante el parón por la fecha FIFA, albiazules y felinos se vieron las caras en Estados Unidos. Aquel juego acabó con victoria para los dirigidos por el argentino. Es por eso que ahora, en el partido de este sábado, Tigres buscará quitarse la espina, mientras que Rayados intentará continuar por la senda del triunfo.

Demichelis quiere repetir la victoria obtenida en el amistoso ante Tigres (IMAGO)

La clave para Rayados ante Tigres, según Demichelis

En rueda de prensa, Martín Demichelis analizó lo que será el juego ante Tigres, y reveló qué es lo que debe hacer Monterrey. “Debemos enfocarnos pura y exclusivamente en nosotros. Está claro que hay que conocer las fortalezas y las debilidades del rival, pero cuanto más nos enfoquemos en nosotros, más cerca vamos a estar de ganar”, comenzó explicando.

“Lo que haga el rival dentro del campo mientras la pelota no rueda no nos debe importar. Sí quiero que se defiendan como grupo si hay discusiones, pero no nos vamos a dedicar a eso. Confío en la evolución, en la búsqueda nuestra de una progresión, de una idea a la cual nos estamos acercando”, continuó.

La buena noticia para Rayados antes del Clásico Regio

En la previa al partido frente a Tigres UANL, Demichelis confirmó una buena noticia: tendrá a toda la plantilla a disposición. “Creo que es la primera semana donde podemos contar con el plantel entero. Tenemos a todos a disposición. Está claro que siempre el ganar trae salud, el estar cerca de jugar un clásico también trae salud”, aseguró el DT.

De esta forma, Martín Demichelis podrá afrontar su primer Clásico Regio de carácter oficial con una importante lista de opciones. Sin lugar a dudas, se trata de un alivio para el entrenador, quien dejó atrás el dolor de cabeza por haber perdido varios jugadores durante las semanas recientes.