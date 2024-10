Martín Demichelis se refirió a la convocatoria de Germán Berterame a la Selección Mexicana en la previa del duelo entre Rayados y Atlético de San Luis. A horas del encuentro que se jugará en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez por la undécima jornada de la Liga MX, el timonel de Monterrey le envió un mensaje a su futbolista y explicó lo que le podrá dar el delantero al conjunto de Javier Aguirre.

Al ser consultado sobre la citación del delantero que lleva anotados cinco goles en diez jornadas del actual Apertura, Demichelis afirmó: “Germán es un chico, primero, súper profesional que está muy a gusto en la Liga MX, en el Monterrey y que es feliz acá en México. Y conociendo su entrega, sé que cuando le toque la oportunidad de defender esta situación lo va a hacer al máximo porque Germán es así en cada una de sus acciones. Me enorgullece por él”.

Demichelis elogió a Berterame. (Imago)

Además, el ex DT de River Plate explicó las virtudes que posee el ex delantero de Atlético de San Luis. Al respecto, agregó: “Se entrega en cada jugada al máximo, desde su intensidad y agresividad. Es su manera de vivir este deporte. No tengo ninguna duda de que se va a entregar al máximo”.

En la misma línea, Demichelis concluyó que “puede haber resultados como en todos los equipos, como en todos los países, pero cuando rescatas mínimo la entrega de un jugador, hay poco para las cuestiones. Germán se va a entregar al máximo”.

El regreso de Berterame

El encuentro entre Rayados y Atlético San Luis marcará el regreso de Berterame a las canchas luego de dos partidos de suspensión (vs. Mazatlán y Chivas). Vale destacar que el delantero nacido en Argentina y nacionalizado mexicano fue sancionado tras una dura entrada contra Avilés Hurtado en la victoria de Monterrey por 3-2 ante FC Juárez el pasado 19 de septiembre.

Posteriormente, el surgido en San Lorenzo de Argentina se pondrá a disposición de Javier Aguirre para los encuentros amistosos correspondientes a la fecha FIFA de octubre. Dichos partidos serán ante Valencia (12/10 en el Estadio Cuauhtémoc) y Estados Unidos (15/10 en el Estadio Akron).