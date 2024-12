Rayados ha comenzado a dar de qué hablar en el mercado de fichajes. Luego de haber llegado a un acuerdo con Luis Reyes, quien desembarcará en Monterrey como agente libre tras finalizar su vínculo con Atlas, La Pandilla continúa buscando variantes de cara a un semestre que tendrá múltiples exigencias.

Al respecto se expresó José Antonio Noriega, presidente deportivo de la institución, quien este viernes 27 de diciembre reveló, en conferencia de prensa, cuáles son los tres principales apuntados para reforzar la plantilla del equipo de Martín Demichelis. En esta lista aparecen los nombres de Nelson Deossa, de Pachuca, Ricardo Chávez, de Atlético de San Luis, y Gonzalo Montiel, de Sevilla.

“Son nombres que están en una serie de otro nombres y que pueden tener más o menos negociaciones abiertas y avanzadas, pero nada concreto y definitivo. Ni lo asevero ni lo niego, son nombres que están entre las alternativas”, manifestó el presidente deportivo de Rayados.

De todas formas, el directivo eligió la mesura al momento de referirse a las posibles llegadas de cara al 2025 . “Va a haber incorporaciones así como también salidas. Me gustaría que no haya expectativas demasiado elevadas porque luego no hay situación que alcance. Estamos seguros que con el muy buen diálogo que hay con el cuerpo técnico traeremos gente que nos ayude a ser mejores”, agregó.

¿Cuándo debuta Rayados en el Clausura 2025?

Cada vez falta menos para el inicio del Clausura 2025, torneo que abrirá el año en la Liga MX a partir del viernes 10 de enero. De cara a ese certamen, Rayados realizará una intensa pero corta pretemporada del 2 al 8 de ese mes en Riviera Maya en una preparación que también se llevará a cabo contemplando la disputa de la Concachampions y del Mundial de Clubes de Estados Unidos.

El día marcado para el debut del Monterrey en el torneo nacional es el sábado 11, cuando desde las 19:00 horas del centro de México reciba a Puebla en el Gigante de Acero.