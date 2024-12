Rayados perdió 2-1 este jueves por la ida de la final ante América. Monterrey comenzó ganando con un golazo de Sergio Canales, pero el equipo de Martín Demichelis no supo aguantar la ventaja y el bicampeón de la Liga MX logró sacar una mínima diferencia de cara al juego de vuelta.

Por otro lado, Rayados sufrió una de las peores noticias que podría haber recibido con la lesión de Lucas Ocampos. El argentino se lastimó a los dos minutos de la final, tuvo que ser sustituido por Roberto de la Rosa y se mostró visiblemente triste por lo sucedido.

Luego del partido de este jueves, el delantero realizó una publicación en su cuenta de Instagram y dejó un mensaje emocionante: “Es un dolor tremendo no poder ayudar a mis compañeros en estas finales tan importantes para todos. Esto también hace parte de esta profesión, tengo que aceptarlo y crecer en el proceso”.

“Pero tenemos un plantel increíble, con jugadores preparados para al que le toque jugar lo hará increíble. Quedan 90 minutos en nuestro estadio y, como lo dije hace ya tiempo, si estamos conectados jugadores y la gente afuera alentando seremos imparables. El domingo tenemos la posibilidad de levantar ese título en casa, hagámoslo posible juntos“, agregó Lucas Ocampos en apoyo a sus compañeros de cara al juego del próximo domingo.

¿Qué lesión tiene Lucas Ocampos?

Hasta el momento Rayados no comunicó ningún parte médico oficial sobre la situación del argentino. Sin embargo, Martín Demichelis ya confirmó que Lucas Ocampos no jugará el partido de vuelta porque es imposible recuperarse de una lesión muscular en tres días.

“La ventaja es mínima. Empezamos el partido ganando, creo que lo hicimos muy bien, luego irnos perdiendo creo que obviamente no vinimos a buscar esto. Pasaron diferentes acontecimientos durante el partido, el rival se puso más cómodo durante el 2-1, luego la lesión de Lucas (Ocampos) que evidentemente cuando eso pasa no hay mucho por hacer, obviamente no va a llegar al domingo“, comentó el técnico de Monterrey en la conferencia de prensa.