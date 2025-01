Los Rayados de Monterrey que conduce el argentino Martín Demichelis harán su presentación en una nueva temporada del futbol mexicano, cuando reciban a Puebla este domingo por la tarde en el Estadio BBVA, por el encuentro correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2025 de la Liga MX.

El conjunto albiazul, a diferencia de su agresivo rol en el mercado de fichajes pasado, esta vez fue más cauto y varió entre contrataciones de bajo costo (Luis Reyes, José Alvarado y Ricardo Chávez) y una sola incorporación top (Nelson Deossa). Sin embargo, ninguno de sus fichajes estará desde el inicio en el debut.

Así como no tendrá en el once titular del estreno a sus refuerzos, tampoco podrá contar con uno de sus futbolistas más importantes: Lucas Ocampos. Desafortunadamente, el mediocampista ofensivo y extremo argentino no forma parte de la convocatoria de Demichelis para el encuentro ante Puebla.

Lucas Ocampos no integra la nómina de Rayados para este primer juego dado que está en rehabilitación de una lesión miotendinosa del isquiotibial derecho, que le demandará un tiempo más todavía para regresar. Será una baja de peso para las jornadas de principio de este año.

Lucas Ocampos, lesionado y ausente en Rayados [Foto: Getty Images]

La ausencia del ex Sevilla por lesión hará que su reemplazante sea Johan Rojas, el colombiano que fue una de las incorporaciones del mismo mercado de verano pasado. Ocupará la línea de tres volantes ofensivos por delante del doble pivote y detrás de la única referencia de área que será Germán Berterame.

La alineación de Monterrey para recibir a Puebla se perfila con los siguientes once titulares: Esteban Andrada; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Iker Fimbres; Oliver Torres, Sergio Canales, Johan Rojas; Germán Berterame. Es una interesante formación que se verá fortalecida cuando comiencen a jugar los refuerzos y con el regreso de los lesionados como Lucas Ocampos.