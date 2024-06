Rayados se ha mostrado muy activo en el mercado de fichajes hasta el momento. La institución regiomontana, que busca dar de qué hablar tanto en el Apertura 2024 como en la Leagues Cup, ya cerró las llegadas del mediocampista español Óliver Torres, el mediocentro ofensivo colombiano Johan Rojas y el delantero Roberto de la Rosa.

Sin embargo, parece que los albiazules no se dan por satisfechos con esto y están dispuestos a desembolsar una importante suma de dinero para hacerse con los servicios del uruguayo Juan Manuel Sanabria, quien parecía tener todo acordado para sumarse a América desde Atlético de San Luis.

Rayados ofreció 7.5 millones de dólares por Sanabria, Según Carlos Ponce de León. (Imago)

En ese sentido, el periodista Carlos Ponce de León, de Récord, consignó en X (ex Twitter) que “Monterrey se metió fuerte por la puja” y afirmó que los de Nuevo León ofrecieron “7.5 millones de dólares” por el lateral izquierdo de 24 años, quien también puede jugar como mediocentro o interior. Asimismo, el comunicador manifestó que la intención del cuadro potosino es la de retener un porcentaje del pase.

Los números de Juan Manuel Sanabria en Atlético San Luis

El charrúa fue una de las piezas más importantes del equipo de Gustavo Leal en el reciente Clausura. Sin ir más lejos, Sanabria disputó todos los partidos de la fase regular -recordar que San Luis no consiguió clasificar a los playoffs-, en la cual, a pesar de jugar mayormente como lateral, consiguió brindar cuatro asistencias.

En tanto, a lo largo de toda su trayectoria como futbolista albirrojo participó en 109 encuentros, consiguió anotar cuatro goles y participó en 18 habilitaciones.

Juan Manuel Sanabria disputó todos los partidos en el reciente Clausura para Atlético de San Luis. (Imago)

A su vez, el surgido en Nacional de Montevideo también supo militar en las divisiones menores del Atlético Madrid, llegando a disputar ocho minutos en el primer equipo del Colchonero, y en el Real Zaragoza. Finalmente, cabe mencionar que a nivel selección posee experiencia con el combinado sub 17, sub 20 y sub 23 de su país.