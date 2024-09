Un ex jugador del club regiomontano envió un claro mensaje a los nuevos jugadores

El mercado de pases del fútbol mexicano está a punto de llegar a su fin y las directivas terminan de delinear las plantillas que afrontarán lo que queda del Apertura 2024. Más allá de esto, es importante que los jugadores que arriben se acoplen rápido a sus compañeros y dar lo mejor de si.

En una entrevista con ONCE, un emblema de Rayados de Monterrey se refirió los requisito que deben tener los jugadores que lleguen. Neri Cardozo fue claro y contundente: “Que sientan el escudo“. El ex jugador de la institución apuntó a tener hambre de gloria.

Neri Cardozo jugó en Rayados entre 2010 y 2016, y 2017. [Foto IMAGO]

Así lo expresó: “Ojalá que los jugadores que vengan sientan el escudo del Monterrey, lo que es el club, la afición“. Y agregó: “Sí han competido en Europa, pero no palpitan lo que es jugar en Rayados, sí será difícil para ellos. Ha pasado que han llegado futbolistas muy buenos y al año se han ido, porque no lo sienten o no les va bien”.

Añadió, de manera crítica: “Creo que (la directiva) anda buscando en Europa para que vengan, en lugar de traer competidores de otro perfil que vengan con hambre de gloria, a ganar y salir campeón”. El ex futbolista de 38 años ahondó en la cuestión de que los refuerzos no terminan de funcionar.

Su nueva faceta como formador ayudando a Rayados

El ex futbolista de Boca Juniors, Racing Club, entre otros, se refirió también a su nueva tarea como entrenador formador. “En Mérida abrí una escuelita del Club de Futbol Monterrey, ahí vamos. De a poquito se van agregando niños, hay muy buenos jugadores, obviamente hay que pulirlos porque son chicos“. “Hay buen material para que aporten el día de mañana a donde quieran jugar, ya sea Rayados o donde ellos deseen”, concluyó.

