Luego de varios días de idas y vuelta entre el jugador y el club dueño de su pase, el Sevilla, el argentino Lucas Ocampos cerró su llegada a Rayados de Monterrey. Tras ser presentado en las redes sociales, el futbolista dialogó con el club revelando detalles de su llegada.

ver también La sorpresiva declaración de Tato Noriega sobre la obligación de Rayados en la Liga MX

El jugador con pasado en Marsella, Milan, Ajax, entre otros, dialogó con TUDN y comentó cómo fue su llegada a la institución albiazul. Lejos de guardarse información, el delantero de 30 años relató que dos ex Rayados y lo ayudaron a elegir.

El jugador se refirió a las referencia que tuvo para llegar al club: “Hablé con Rogelio (Funes Mori) hablé muchas veces. Fue con el primero que hablé porque jugué un tiempo en River con él y tengo muy buena relación”. Y añadió: “Cuando también vino Oli (Torres), le pregunté y fue el primero que me dijo que era espectacular”.

Además, también mencionó que recibió buenas referencias de la institución: “Casi todas las personas con las que hablé me dijeron ‘Te vas a encontrar con algo muy bueno, en calidad de gente, en calidad de estadio, en calidad de equipo. “Lo esencial fue lo que me dijeron los dirigentes, lo que están buscando. Me transmitieron competitividad, crecimiento, el proyecto. Estoy orgulloso y con muchas ganas de participar“, esbozó con felicidad.

ver también Lucas Ocampos reveló cómo lo convenció Oliver Torres de elegir Rayados: "Me transmitió..."

¿Cómo se dio la llegada de Lucas Ocampos a Rayados?

Así lo explicó José Antonio Noriega, presidente del club: “Comenzamos a trabajar en las alternativas que había en el mercado, y Lucas fue una de ellas desde el principio. Nos atrajo muchísimo, siempre fue la opción número uno”. Y agregó: “Afortunadamente Lucas nos dio el sí inicialmente, y después con Sevilla las cosas fluyeron”.