Durante las últimas semanas, la Selección Mexicana ha estado en el centro de las críticas, como así también Jaime Lozano. Tal es así que ya se está pensando en posibles reemplazantes en caso de que no tenga éxito en la Copa América. Y en relación con esto, a Javier Aguirre le preguntaron si le gustaría llegar al Tri y no dudó.

La reciente caída frente a Estados Unidos despertó la polémica, y Jimmy empezó a ser visto con malos ojos por muchos aficionados. Tal es así que estos comenzaron a poner en duda la continuidad del entrenador, tanto para antes como para el después de la Copa América a disputarse este año.

Es por eso que poco a poco comenzaron los rumores acerca de posibles reemplazantes. Sin ir más lejos, nombres tales como los de José Mourinho o Scolari llegaron a sonar, aunque de manera muy lejana. Pero, ¿qué dijo Javier Aguirre al respecto?

¿Dirigiría Javier Aguirre a la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

En el programa Faitelson sin censura, David Faitelson tuvo una conversación con el ahora entrenador de Mallorca. Entre varios temas, el periodista le preguntó al DT si estaría dispuesto a hacerse cargo del Tri para la Copa del Mundo de 2026, y este no dudó a la hora de responder.

“Yo fui técnico nacional y no te digo que me molestara, pero no era agradable cuando algún otro técnico en activo decía que quería agarrar la selección”, soltó inicialmente. Y a continuación, añadió: “En ese sentido, respeto tu pregunta, pero no te la puedo contestar por Jimmy está a cargo y hay que apoyarlo”.

De esta manera, Javier Aguirre no solo prefirió no meterse en el tema, sino que además manifestó todo su apoyo para con Jaime Lozano. Ahora, Jimmy tendrá una nueva prueba en la Copa América de este 2024, la cual definirá su continuidad, o no, de cara a 2026.