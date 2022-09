Uno de los jugadores más sobresalientes en el partido en el que el América impuso su récord de nueve victorias consecutivas ante el Necaxa fue el mediocampista Jonathan dos Santos llamó la atención por haber anotado el gol del triunfo, a pesar de que ha jugado poco en el torneo Apertura 2022.

La participación de Jonathan dos Santos en dos torneos como jugador de las Águilas del América se reduce a escasos 233 minutos en el Clausura 2022 y 415 en el Apertura 2022, pero no había anotado gol con la camiseta del equipo azulcrema hasta el partido ante los Rayos del Necaxa.

Con el paraguayo Richard Ortiz y el español Álvaro Fidalgo en el centro del campo de las Águilas del América, la situación ha sido complicada para Jonathan dos Santos: "Obviamente no es fácil el no jugar. Es el primer equipo en el que no tengo tantos minutos, pero el equipo está muy bien. Trabajo para aprovechar la oportunidad que nos da el Míster, pero estoy feliz porque somos un grupo espectacular, me siento parte del equipo en victorias y derrotas. Ojalá vengan más oportunidades para mí, quiero jugar, no por estar feliz me estoy acomodando, quiero ser más protagonista, pero el que decide es el entrenador".

Así como ha tenido escasos minutos de juego con las Águilas del América, Jonathan dos Santos también dejó de ser llamado a la selección mexicana por lo que ve muy lejana la posibilidad de ser convocado para el Mundial Qatar 2022 luego de haber jugado el de Rusia 2018: "Complicado, lo veo complicado, casi imposible. No he tenido minutos y para ir a un Mundial debes jugar de titular y no lo estoy teniendo ahora. No lo he pensado, pienso más en el presente, estar en el club, vivir esta experiencia. Si se da bien y si no, no pasa nada".

Alvaro Fidalgo a la selección mexicana

Por otra parte, Jonathan dos Santos reconoció la calidad de su compañero español Álvaro Fidalgo, a quien postuló para llegar a la selección mexicana, a pesar de que tiene menos de dos años de vivir en México: "Fidalgo es una pieza fundamental, lo ha demostrado desde que llegó al club, este año se reivindicó, es un jugador increíble, tiene unas cualidades impresionantes. Es un jugador súper humilde, una gran persona, tengo la suerte de disfrutar de su futbol, ser su compañero, aprender mucho de él. Si es para mejorar la selección mexicana, es un jugador que en México no hay muchos de su estilo de juego. Ya será decisión del director técnico de la selección, pero no lo veo con malos ojos".