¡A muchos no gustará! Héctor Herrera confiesa el mejor mexicano con el que ha jugado

Héctor Herrera vivirá un importante desafío en su carrera, pues disputará su primer campaña completa con Houston Dynamo, conjunto que lo incorporó en julio de 2022 cuando el curso futbolístico ya estaba iniciado.

El Anaranjado afrontará una temporada de revancha, recordando que el año pasado ni siquiera clasificaron a los Playoffs, necesitando cambiar esa mala imagen desde el debut este 25 de febrero contra Cincinnati.

HH debe asumir el rol como uno de los jugadores más importantes del Houston Dynamo, sabiendo que en el vigente campeón LAFC existe el ejemplo de Carlos Vela, su compatriota y gran amigo fuera del campo.

En entrevista con AS, entregó un elogio poco esperado al Bombadero: “Obviamente Carlos es un crack, para mi es el mejor jugador mexicano con el que tal vez he jugado y no tengo duda que lo seguirá haciendo bien en la MLS”, aseguró.

¿A quiénes dejó de lado?

Herrera tuvo su primera convocatoria con el Tri en octubre de 2012. Desde entonces han pasado grandes jugadores como Chicharito Hernández, Tecatito Corona, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Carlos Salcido o Raúl Jiménez.