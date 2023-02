Después de las primeras cuatro jornadas del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el lateral derecho Alan Mozo parece resurgir con las Chivas del Guadalajara del director técnico serbio Veljko Paunovic, pues ha jugado 270 minutos en todos los partidos, dos de estos como titular.

A sus 25 años de edad, Alan Mozo busca consolidarse como jugador de las Chivas del Guadalajara y en la selección mexicana. En la Liga MX, el lateral derecho lleva casi seis años en la Liga MX después de su debut en el torneo Apertura 2017 con los Pumas de la Universidad Nacional, equipo para el que jugó hasta el Clausura 2022.

En 2021, Alan Mozo se perfilaba para asistir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero al final fue relegado por el director técnico de la selección mexicana Jaime Lozano. Así recuerda el momento el lateral derecho: "No ir a los Olímpicos fue un golpe fortísimo en mi carrera, fue un antes y un después. Fue algo que me dolió muchísimo porque creo que no falté a ninguna convocatoria. A partir de ahí me volví más profesional, más determinante, mis números empezaron a subir. Cada fracaso y cada tropiezo en tu vida es una oportunidad para mejorar y sacar tu mejor versión".

En entrevista para TUDN, Alan Mozo habló de las críticas que ha recibido por sus indisciplinas con los Pumas de la Universidad Nacional y de no haberse afianzado en su primer torneo con las Chivas del Guadalajara: "Muchas veces la gente busca las debilidades y se basa en eso para juzgar en lugar de ver las fortalezas".

Jugar contra Chivas es una Final: Alan Mozo

A finales de mayo de 2022, Alan Mozo fue anunciado como refuerzo de las Chivas del Guadalajara, equipo al que definió como un rival a vencer: "Me ha tocado enfrentarlos muchas veces y creo que si te relajas tantito son equipos que pegan y pegan fuerte es algo que nosotros no podemos relajar, ya sea contra Querétaro, contra el América o contra el Getafe cuando fuimos a la gira en España, yo creo que todos los equipos se juegan una Final en Guadalajara y nosotros tenemos que dar un golpe de autoridad de lo que queremos y de lo que estamos dispuestos a lograr".