En el día de ayer se vivió un durísimo fracaso para la selección nacional de México luego de que haya quedado fuera del Mundial Sub-20 de Indolencia y de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 tras quedar eliminados ante Guatemala por los Cuartos de Final del Premundial de la Concacaf. Por otro lado, tras dura derrota del Tri en Honduras, Álvaro Morales estalló contra Gerardo Torrado, director de selecciones de la Federación Mexicana de Futbol, a quien trató de tibió y que le faltaron huevos para dar un paso al costado.

No hay muchas palabras que agregar. México, a 144 de Qatar 2022, tiene la primera gran desilusión debido a que quedó eliminado por penales contra Los Chapines. No es para menos la decepción que causó la eliminación en el día de ayer ya que el seleccionado nacional no estará en mundial en esta categoría después de cinco presentaciones consecutivas, mientras que en la cita máxima del deporte no volverá a estar tras tres participaciones consecutivas donde se logró una medalla de Oro en Londres 2012 y un Bronce en Tokio 2022.

Por otra parte, tras la conferencia de prensa de Gerardo Torrado, quien estalló en ESPN fue el polémico Álvaro Morales contra el director de selecciones de la Federación Mexicana de Futbol. En su editorial de futbol picante, el reconocido conductor comentó que al directivo de la FMF le faltaron huevos para dar un paso al costado y que falta gente que este preparada.

“Cuánta tibieza por parte de Gerardo Torrado. Me acuerdo de él como jugador. No orientaba bien, no recibía bien, pero eso sí iba a por todas. Era un mal jugador con mucho espíritu, con mucha garra, de un perfil racial que de esta industria funciona perfecto. Pero que tibieza. ‘Señores buenas tardes, presento mi renuncia. Yo de aquí me voy. Luis (Pérez) se va. Nos tenemos que ir todos’. ¡Esto es un asqueroso fracaso! ¡Un asqueroso fracaso!”, comenzó el reportero en su editorial para abrir Futbol Picante.

Y agregó: “Estaba revisando estados de cuenta financiero. ¿Saben cuánto invierte la selección mexicana o la federación mexicana en la selección y lo que hace la selección de Guatemala? No, no, no. La estupidez, la ignorancia, la soberbia. Señores vayan a prepararse. Si van a querer gente del futbol prepárense. Esto es un asqueroso fracaso. Que tibieza Gerardo, que tibieza. ¡En esta conferencia te faltaron huevos para desayunar!”.