El nuevo proyecto de Hugo Sánchez el cual se basa en entrevistas a futbolistas de gran renombre comienza a rendir frutos y generar uno que otro escándalo. Tal es el caso de la reciente charla que el exfutbolista del Real Madrid sostuvo con su compatriota, Andrés Guardado, quien abrió su corazón y habló sobre el momento que vive la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022, así como del malinchismo del que señala ha sido víctima.

De acuerdo a lo revelado por el futbolista del Betis para este show de ESPN, reconoce que al equipo de Gerardo “Tata” Martino le ha afectado en demasía no ser parte de competencias de la CONMEBOL, pues el nivel que manejan no es el mismo, además de reconocer que el resto de equipos de la región han tenido un crecimiento exponencial, mientras que México se habría quedado estancado.

"Lo que a mí me ha tocado vivir es que en ese entonces estábamos en el tercer lugar del continente y creo que todas las selecciones en Sudamérica, Panamá, Estados Unidos, todas han crecido y creo que nosotros no. Después de que nos quedamos sin participaciones en Conmebol estamos estancados", apuntó “El Principito” sin ningún tapujo, en lo que será un año lleno de desafíos para el Tri.

El canterano de Atlas también habló del malinchismo del que está rodeado el futbolista mexicano que emigra a Europa, señalando que esto se debería erradicar cuando antes, pues señaló que es decepcionante que foráneos reconozcan más su talento que su gente de casa, empezando por los directivos españoles, por lo que aprovechó para hacer una comparación entre el Presidente del Atlas y el del Betis.

"Hay mucho malinchismo en México y no digo que conmigo, pero sí siento que se me dan más valor fuera que en México. Por ejemplo, sale Alejandro Irarragorri a decir que no entro en planes y luego sale el director deportivo del Betis y en contra dice que estamos encantados con Andrés y queremos que se retire aquí y se quede aún retirado porque aporta mucho al equipo. El corazón te lleva, pero al final hay que estar donde uno se siente valorado".