La relación entre dos de los grandes goleadores en la historia del futbol mexicano, no es nada buena. En su última aparición mediática, Carlos Hermosillo cargó fuerte contra Hugo Sánchez, a quien considera una "personalidad ególatra" y no lo ve como una buena alternativa para ocupar un cargo en las Selecciones Nacionales.

Hermosillo, exdelantero del América y de Cruz Azul, fue invitado al programa La Saga, junto a Jorge van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda. En sus declaraciones, fue contundente respecto a un posible regreso de Hugo Sánchez a la Selección Mexicana: "No podría ser director deportivo. Quiero que me digas sus credenciales. Honestamente, no lo puede ser porque ese tipo es un ego andando. Para él todo es 'Yo fui, yo soy, yo hice", manifestó.

"Un director deportivo tiene que ser humano, cercano al jugador. No puede ser distante ni un ególatra. Se cansaba de decir: 'Cuando estoy en el Real Madrid, me tiran los centros así', pero nunca entendió que estaba en la Selección Mexicana", señaló Carlos Hermosillo, en clara muestra de lo que piensa sobre Hugo Sánchez.

Asimismo, Carlos Hermosillo también se refirió al paso de Hugo Sánchez como entrenador del Tri: "Tuvo su oportunidad y se equivocó, no sabe aceptarlo. Le dieron su momento y le quiere echar la culpa a medio mundo. Él se equivocó en ir con la Sub-23 a aquel Preolímpico. Había hecho una gran Copa América, pero quiso también la glora de ir a Olímpicos y ahí se equivocó", reflexionó el ídolo de la Máquina Cementera.

Para Hermosillo, en México se exige demasiado

Por otro lado, Hermosillo también se refirió a cómo llega el Tri al Mundial de Qatar 2022: "¿A quién coños le hemos ganado para creer que tenemos una gran Selección? Estamos exigiendo cosas que no hemos hecho (...) Si hoy fuera el Mundial, a México no le vería cómo pasar de ronda, por eso el trabajo del Tata Martino y de los jugadores es recuperar la mejor versión posible para competir", indicó.