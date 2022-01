Hugo Sánchez provocó la polémica una vez más al hablar de cuáles habrían sido sus posibilidades en la Copa del Mundo si no hubiera jugado para la selección mexicana y lo hubiera hecho en cualquier otra. Carlos Hermosillo, uno de sus compañeros en los Mundiales de 1986 y 1994 salió a cuestionar esa hipótesis.

"Está bien que seas un gran jugador, pero las cosas en la vida y más en el futbol se van dando, acomodando para que llegues al objetivo final... Si Messi, que es el mejor del mundo, que tiene grandes jugadores a lado no es campeón del mundo. ¿Por qué él podía ser campeón del mundo en otro equipo? Y con Cristiano exactamente lo mismo", comentó Carlos Hermosillo en el podcast Mother Soccer.

Carlos Hermosillo consideró que con esas palabras, Hugo Sánchez le faltó al respeto a a las selecciones mexicanas mundialistas en 1986 y 1994. "Como jugador, indudablemente fue el mejor, pero esta declaración que se vuelve a retomar me parece muy desafortunada. Estás golpeando a tus propios compañeros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenías malos compañeros? ¿Nada más podías jugar con Butragueño o Michel?".

El problema de Hugo Sánchez fue su boca

Para la Copa del Mundo de 1986, Hugo Sánchez ya había triunfado en España con el Atlético de Madrid y lo hacía con el Real Madrid. Carlos Hermosillo tenía poco más de dos años como figura del América. De aquella época, el actual comentarista de Telemundo recuerda que la dinámica con su ahora colega de ESPN no era la mejor y recordó su actitud en la eliminación en cuartos de final.

"Tenía muchos compromisos publicitarios y tenía muchos permisos. La concentración es cuando estás al cien por ciento en la concentración, él casi no estaba. Tan no estaba, que creo que por eso ese Mundial no fue nada bueno. En entrenamientos sí estaba", apuntó Carlos Hermosillo y respecto al partido de cuartos de final recordó que "termina contra Alemania disque tironeado, masajeándose a un lado de la cancha y ya no juega ese partido. Ni siquiera entrar para participar. Todos esperábamos mucho más de él".

Asimismo, Carlos Hermosillo consideró que Hugo Sánchez no extendió su carrera como entrenador porque fue víctima de sus declaraciones desmedidas. “El problema de Hugo Sánchez fue su boca y a veces nosotros nos equivocamos y me sumó, hablamos con el estómago en vez de pensar bien las cosas. Si Hugo hubiera mantenido la humildad y no ser tan arrebatado, hubiera conseguido mucho más como técnico".