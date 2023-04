Diego Martín Cocca inició su etapa como director técnico de la Selección Mexicana de Futbol, y una de las grandes dudas que surgió a partir de este nuevo proceso es si Javier Hernández regresaría al equipo nacional, después de haber estado vetado durante gran parte de la etapa de Gerardo Martino.

El 6 de septiembre de 2019 fue el último partido del delantero que hoy defiende a Los Angeles Galaxy con la camiseta Tricolor. Y a pesar de sus 34 años actuales, muchos aficionados desean una nueva oportunidad para él, sobre todo teniendo en cuenta su jerarquía y antecedentes.

Sobre esto habló directamente CH14 en las últimas horas. Al ser consultado sobre el tema, Chicharito reveló que sí se observa jugando con la Selección Mexicana la Copa del Mundo de 2026, donde el país azteca oficiará como local junto a Estados Unidos y Canadá.

"Sería una persona muy incongruente si te dijera que no, porque la mentalidad que yo manejo siempre es la de 'imaginar cosas chingonas', y una de las cosas más chingonas cuando eres un jugador mexicano y tienes la oportunidad de representar a tu país es soñar con eso. Claro que me visualizo, siempre lo he mencionado, a lo mejor me retiro un año antes o termino jugando diez años más, no lo sé, pero siempre me imagino lo más alto de lo más alto, y uno de esos sueños es poder representar a mi seleccionado en un Mundial", dijo para Claro Sports.

Hernández también hizo mención a sus no convocatorias con el Tata y se enfocó en lo que puede venir: "Ya se dio todo como se dio, lo importante es que yo tomé todo de la manera más constructiva y positiva, de la manera más responsable para aprender en donde tuve que aprender y donde pude reconocer que no estaba en mí, también soltar eso, y dedicarme a lo mío. Como siempre lo he mencionado, que para poder ser tomado en cuenta tienes que ser un mexicano sobresaliente, y es lo que estoy tratando de hacer como todos los futbolistas".