La Selección Mexicana tiene todo listo para iniciar el camino hacia el próximo ciclo mundialista, luego de oficializar la llegada de Diego Cocca al banquillo. Es por eso que la Federación Mexicana de Futbol se encuentra en la búsqueda de amistosos de preparación para el Tri.

La idea es darle la oportunidad al entrenador argentino para consolidar su idea de juego al frente de la Selección Mexicana. Y todo parece indicar que tendría una interesante prueba en el mes de junio, sobre todo si consigue el boleto a la próxima edición de la Copa Oro.

De acuerdo con la información que publica el periodista Alvaro Cruz Santibáñez, el rival en cuestión sería la Egipto de Mohamed Salah. Los Faraones buscarían el amistoso frente a la Selección Mexicana y solo faltarían algunos detalles para concretarlo.

"Egipto busca jugar vs el Tri en junio, en Estados Unidos. Me confirman en África que están en pláticas con la FMF para lograrlo. Los egipcios juegan el 12 eliminatorias a la CAN y México Nations + Copa Oro", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

El Tri disputará su primer partido oficial con Cocca en el banquillo frente a Surinam, en el marco del Grupo A de la Liga de Naciones. El partido se llevará a cabo el próximo 22 de marzo y el conjunto azteca debe sumar los tres puntos para recuperar el liderato.