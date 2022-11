El Tri se prepara para el recorte de la lista original con 31 futbolistas, previo a su debut en el Grupo C.

En condiciones normales, una cosa sería segura para México en el Mundial de Qatar 2022: Gerardo Martino optaría por el que fue su tridente ofensivo característico a lo largo del proceso mundialista. Tecatito Corona, Raúl Jiménez e Hirving Lozano, han sido por lo general titulares para el entrenador argentino.

No obstante, de esos tres pilares para Martino, solo Chucky Lozano se encuentra en condiciones de decir presente en el debut mundialista. Aunque por Raúl Jiménez todavía hay optimismo, el caso de Tecatito Corona es mucho más complejo y a esta altura, parece casi resuelto.

Y es que las esperanzas de Tecatito parecen haberse desvanecido en las últimas semanas. Su recuperación tras la fractura de peroné y ligamentos del tobillo izquierdo avanza de manera normal, pero no pudo acelerarse, a tal punto de que Tecatito aún no hace trabajos en cancha ni tampoco con balón. Con el Mundial tan cerca, parece ya descartado.

Según informaron en Mediotiempo, se espera que Tecatito pueda volver a entrar en contacto con la pelota durante las próximas dos semanas. No obstante, en Sevilla consideran que será recién en diciembre cuando el atacante mexicano pueda volver a jugar un partido. El Tri debuta el próximo 22 de noviembre, ante Polonia, pero la situación de Tecatito lo dejaría fuera de los 26 convocados.

Problemas entre Sevilla y la FMF

Lo que más molesta al cuerpo técnico y a la Federación es que aún no hay respuesta del Sevilla para tener un parte médico oficial de Tecatito Corona. La relación entre ambas partes no quedó en los mejores términos después de que el futbolista no acudiera a la última Fecha FIFA para ser evaluado por el cuerpo médico del Tri, esto debido a la negativa sevillana.