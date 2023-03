Un nuevo ciclo ha comenzado en la Selección Mexicana, a cargo de Diego Cocca. Las ilusiones se renuevan, como así también algunos nombres, aunque hay uno que permanece siendo prioridad en su puesto. Jesús Gallardo, lateral izquierdo de Monterrey, atraviesa un buen momento con su equipo, siendo líderes de la Liga MX.

Gallardo fue parte del ciclo comandado por Gerardo Martino, y en la previa al duelo ante Jamaica, habló con Gibrán Araige y se refirió al fracaso del Tri en Qatar 2022. "A veces eso le falta al futbolista mexicano o a mí personalmente: que te relajas un poco y no entregas todo", señaló como autocrítica el futbolista de 28 años.

"Tal vez en la Liga se permite eso de que si no das el cien no pasa nada, puedes seguir jugando y competir, pero a ese nivel, en el Mundial, no hay momento para relajarse ni un instante, porque son jugadores de calidad, que están en la élite y me quedó eso de experiencia", explicó Jesús Gallardo, quien pelea por la titularidad en el Tri con Gerardo Arteaga.

En comparación con los partidos de Concacaf, Gallardo considera que en un Mundial todo se define en detalles: "A veces la competencia se relaja en la Concacaf y eso lo debemos dejar atrás, salir siempre al 100 por ciento, que todos le quieren ganar a México y tratar de demostrar también eso, que somos el rival a vencer en la Concacaf, darnos a respetar y demostrar que somos una buena selección", insistió.

Referente del nuevo proceso

Aunque el ciclo de Diego Cocca recién comienza, Jesús Gallardo ya es uno de los jugadores con más presencias en la Selección Mexicana. Distintos entrenadores han pasado y siempre lo tuvieron en cuenta, a tal punto de que el lateral zurdo registra 82 presencias con el Tri, con un gol convertido y cinco asistencias entregadas.