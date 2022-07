La posible salida de Gerardo “Tata” Martino de la Selección Mexicana sigue cobrando fuerza, y es que, tras ser visto en Argentina en días recientes, esto abrió la discusión sobre si en verdad el timonel estaría interesado en renovar o no con el conjunto mexicano después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, situación que cada vez se muestra menos probable, por lo que nombres no dejan de surgir sobre quien sería un sustituto idóneo para ser su sucesor.

En esta ocasión el timonel Guillermo Almada de los Tuzos de Pachuca habría entrado en la contienda como posible candidato para tomar las riendas del combinado tricolor, así lo dio a conocer Armando Martínez, directivo del conjunto hidalguense, quien reveló que seguramente al estratega le interesaría dirigir al equipo mexicano, algo que sería muy normal, pue lo considera el mejor técnico de México en la actualidad.

“Guillermo Almada es un profesional en toda la extensión de la palabra. Para mí el mejor técnico del futbol mexicano. Nos sentimos muy honrados de tenerlo en Pachuca. Tiene capacidad de dirigir cualquier selección nacional y cualquier equipo. Todos los técnicos tienen el sueño de dirigir una selección nacional; Guillermo Almada está identificado con México y seguramente quiere dirigir a la Selección”, así lo señaló el Presidente de Pachuca.

A pesar de que realmente no se ha hablado de quien tomaría las riendas del conjunto azteca si Martino decide dimitir a su cargo y no renovar, los cambios en la cabeza de Direcciones Nacionales primero se tendrían que definir para realmente ver candidatos, pues desde la salida de Gerardo Torrado, no se ha nombrado al encargado que busque opciones para este puesto, pero en Pachuca estarían dispuestos a colaborar en lo que fuera necesario, así lo revelaron para ESPN.

“Lo único que quiere Pachuca es que le vaya muy bien a México con Gerardo Martino. En eso debemos enfocarnos y lo demás son conjeturas”, apuntó Armando Martínez, quien espera que la Selección Mexicana de una digna actuación en territorio qatarí pese a que los pronósticos no son los más alentadores para el equipo mexicano, pues en sus recientes compromisos han quedado a deber con los buenos resultados.